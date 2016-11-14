《KEMP专栏》油价下跌之际OPEC却在增产 懦夫博弈再现

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月11日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国11月末将召开部长级会议，如今他们产能最大化使得恢复油市平衡的任务变得更加艰巨。

OPEC成员国一边在讨论未来减产以推高油价，而另一边OPEC产量实际在增加，给油价构成下行压力。

OPEC成员国进行一场高风险的懦夫博弈，这已经不是第一次了。

对OPEC采用的二手资料进行的分析表明，其成员国10月日产量增加24万桶至创纪录的3,364万桶。

目前产量比9月末各国部长一致认同的产量上限每日3,250-3,300万桶高64-114万桶。(tmsnrt.rs/2fImd3v)

至于产量目标的分配，OPEC每个会员国都试图使自己的配额基准线设在尽可能高的水准。

此外，沙特还暗示如果大家无法达成协议，那么该国将准备大举供应市场并推低油价，沙特试图以此为威胁，要求其他成员国达成可靠的限产。

沙特已将产量维持在接近7月创下的纪录水平，尽管夏季发电季节已经结束。

包括伊朗与伊拉克在内的其他成员国也都在增产，以支持提高自家产量配额的主张。科威特与阿联酋也都在增加产量，理由可能同前。

利比亚与尼日利亚10月产量升幅最大，两国前几个月因国内情势不安而流失的产量有所恢复。

从谈判角度看，在就产量配额进行协商的同时进行最大化生产，是合理的策略。

在就产量配额达成集体协议之前，任何一个产油国都不希望在产量方面做出单边让步。

但是，在OPEC致力于削减过剩供应之际，持续增产将加剧石油市场的供应过剩。

OPEC在9月设定了一个产量目标，公开宣称的目标是“加速削减过剩库存并推进市场恢复平衡”。

然而，成员国增产实际上正延迟市场再平衡，并推高全球石油库存水平。

原油跨月价差的走势就体现了这种影响。跨月价差通常与供需平衡以及库存水平调整密切相关。

10月至11月初期间，2017年上半年的布兰特原油跨月价差大幅走低，原因就是OPEC成员国增产。

布兰特原油期货2017年1月至7月合约的跨月价差在10月11日为2.19美元，到了11月10日已扩大至4.25美元。(图表：tmsnrt.rs/2fIjM15)

交易商正在消化2017年上半年产量大幅增长、以及库存增加的前景。

短期内进一步增加产量、加剧供应过剩后，OPEC国家让市场恢复平衡的终极任务更难以完成。

OEPC最新发布的数据显示，OPEC成员国石油部长本月底开会时，需要至少决定减产100万桶/日，才能明显影响市场平衡和油价。

由于市场将反映多数其他产油国的限产承诺，沙特及其在海湾地区的最亲密盟友将不得不肩负起减产100万桶/日的多数重担。

OPEC成员国可能必须拿出力度更大的减产计划，以发出信号说明他们对恢复市场平衡并提振市场是动真格的。

但沙特暗示，他们不会进行这种幅度的减产，除非伊朗与伊拉克就至少冻结本国产量给出可信承诺。(完)