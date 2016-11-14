《KEMP专栏》油价下跌之际OPEC却在增产 懦夫博弈再现

《HOME专栏》金属市场还是要看中国脸色
去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦11月11日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国11月末将召开部长级会议，如今他们产能最大化使得恢复油市平衡的任务变得更加艰巨。
OPEC成员国一边在讨论未来减产以推高油价，而另一边OPEC产量实际在增加，给油价构成下行压力。
OPEC成员国进行一场高风险的懦夫博弈，这已经不是第一次了。
对OPEC采用的二手资料进行的分析表明，其成员国10月日产量增加24万桶至创纪录的3,364万桶。
目前产量比9月末各国部长一致认同的产量上限每日3,250-3,300万桶高64-114万桶。(tmsnrt.rs/2fImd3v)
至于产量目标的分配，OPEC每个会员国都试图使自己的配额基准线设在尽可能高的水准。
此外，沙特还暗示如果大家无法达成协议，那么该国将准备大举供应市场并推低油价，沙特试图以此为威胁，要求其他成员国达成可靠的限产。
沙特已将产量维持在接近7月创下的纪录水平，尽管夏季发电季节已经结束。
包括伊朗与伊拉克在内的其他成员国也都在增产，以支持提高自家产量配额的主张。科威特与阿联酋也都在增加产量，理由可能同前。
利比亚与尼日利亚10月产量升幅最大，两国前几个月因国内情势不安而流失的产量有所恢复。
从谈判角度看，在就产量配额进行协商的同时进行最大化生产，是合理的策略。
在就产量配额达成集体协议之前，任何一个产油国都不希望在产量方面做出单边让步。
但是，在OPEC致力于削减过剩供应之际，持续增产将加剧石油市场的供应过剩。
OPEC在9月设定了一个产量目标，公开宣称的目标是“加速削减过剩库存并推进市场恢复平衡”。
然而，成员国增产实际上正延迟市场再平衡，并推高全球石油库存水平。
原油跨月价差的走势就体现了这种影响。跨月价差通常与供需平衡以及库存水平调整密切相关。
10月至11月初期间，2017年上半年的布兰特原油跨月价差大幅走低，原因就是OPEC成员国增产。
布兰特原油期货2017年1月至7月合约的跨月价差在10月11日为2.19美元，到了11月10日已扩大至4.25美元。(图表：tmsnrt.rs/2fIjM15)
交易商正在消化2017年上半年产量大幅增长、以及库存增加的前景。
短期内进一步增加产量、加剧供应过剩后，OPEC国家让市场恢复平衡的终极任务更难以完成。
OEPC最新发布的数据显示，OPEC成员国石油部长本月底开会时，需要至少决定减产100万桶/日，才能明显影响市场平衡和油价。
由于市场将反映多数其他产油国的限产承诺，沙特及其在海湾地区的最亲密盟友将不得不肩负起减产100万桶/日的多数重担。
OPEC成员国可能必须拿出力度更大的减产计划，以发出信号说明他们对恢复市场平衡并提振市场是动真格的。
但沙特暗示，他们不会进行这种幅度的减产，除非伊朗与伊拉克就至少冻结本国产量给出可信承诺。(完)
(编译 李爽/陈宗琦/王兴亚/徐文焰；审校 张荻/汪红英/艾茂林/孙茉莉)
去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。
路透伦敦12月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国已经达成一致，要从2017年1月起六个月总计每日减产超过170万桶。
路透澳洲朗塞斯顿12月21日 - 每年这个时候，预测者都会将水晶球拿出来，擦拭一番，然后对来年进行预测。但要预测2017年的大宗商品市场，恐怕比以往难度更大，因为推动市场的三个主要因素都存在不确定性。