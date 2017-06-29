《KEMP专栏》“战争游戏”玩不得 OPEC应该让油市自己实现再平衡

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月28日 - 在上世纪80年代的一部电影《战争游戏》(WarGames)中，包含了对石油输出国组织(OPEC)以及页岩油生产商的一个重要的教训，也就是，试图控制油市，只会是徒劳。

这部影片在1983年上映，既有对家用电脑及黑客行动的新忧虑，又有对核冲突意外启动及共同毁灭的原有担忧。

影片中，美国空军一台负责战争规划的新电脑是人工智能的早期雏形，名叫“约书亚”(Joshua，《旧约圣经》记载的一个希伯来人领袖)，模拟全球热核战争，并试图找到取胜办法。

但当这台电脑控制了美国核武库，并试图向苏联发出真正的导弹袭击时，游戏就变成了严重致命的行动。

影片中的英雄，也就是一个男孩黑客，最终给了这台电脑一个教训，强制其玩起井字游戏(tic-tac-toe)，这个游戏中没有致胜策略，永远都以平局结束。

这台电脑之后将同样的教训应用在核战模拟上，意识到游戏中没有赢家，只有失败者。

电脑最终的结论是，全球热核战争是“一场奇怪的游戏。唯一的致胜行动就是不要去玩”，并解除了导弹戒备。

OPEC和美国页岩油厂商之间的这场新战斗和《战争游戏》(WarGames)所展现的弄巧成拙的冲突在很多地方都有相似之处。

如果所有产油者都试图把产量增加到最大限度，其结果就是原油供应过剩，这将会打压油价，最终谁都没有好果子吃。

如果某一方担负起机动生产者的角色并单方面限制产量，而其他产油者乘虚而入增加产量填补空缺，最终的结果便是前者损失市场份额。

唯一合理的策略便是避免想方设法地去管理产量，让价格自己去调节、去重新平衡市场。

**机动生产者？**

“我个人认为目前的(油价)水平不可持续，”Pioneer Resources (PXD.N)的执行长Tim Dove周二在纽约一个会议上表示。

“其实就两个字：沙特。每桶43或44美元的油价无法维持沙特的预算。”

Dove称，结果就是，沙特为保护本国财政可能会采取措施推高油价。

尽管油市供应过剩，但Pioneer并不打算抑制自家的开采。“我们并不会停止开采，因为这很可能是钻探成本处于有史以来最低的时候，”Dove说。

“我们可以减少产量，即便在(每桶)45美元环境下，我们仍能获利，”他说，“在这种情况下，我们或许只要小幅减产，不要花费过多就行了。”

Dove观点的主旨就是，需要有人来减产以提振油价，但这个人不会是Pioneer。Pioneer是在二叠纪盆地最重要的页岩油开采商之一。

所有产油商都有着类似的逻辑，但如果他们都继续开采，其结果将是供应持续过剩，油价将下跌。

Dove似乎认为沙特将再度扮演机动生产者的角色，在这过程中，将会推高油价，从而给页岩油生产商带来意外收获。

但如果扮演机动生产者的角色，仅仅是为了作为其对手的页岩油生产商不会受到油价再度下跌的打击，这不符合沙特政府的理性策略。

唯一理性的策略是避开机动生产者的角色，允许油价跌至能抑制页岩油开采荣景的价位。

在这个游戏中，扮演机动产油国是无用的，唯一的取胜之道就是不去扮演。沙特在80年代发现了这一艰难的道路，现在又在重新发现。

自年初以来，沙特就放弃了市场份额，眼见其他产油国提高产量，而最终油价并没有高过以往。

如果沙特和OPEC其他产油国进一步减产，可能将导致同样的弄巧成拙的结果。

沙特和其他OPEC及非OPEC产油国已承诺，将减产协定执行到2018年3月底。

减产可以说是事与愿违，但沙特有很好的理由坚持减产计划以维持公信力。

但就未来来说，理性的做法是在明年减产计划到期时，明确表示不会再减产。

沙特和其他产油国应该承诺在2018年逐步使产量正常化，并放弃减产。

短期来说，这一结果可能导致油价一定程度的下跌，但中期来说，将抑制页岩油的繁荣形势，并保护沙特的市场份额和营收。(完)