《KEMP专栏》油价趋稳促使对冲基金削减空仓 第四波沽空周期或近尾声

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张若琪/汪红英/杜明霞/李爽

路透伦敦9月19日 - 在原油价格未进一步走低，显示市场负向动能已出尽后，对冲基金削减手中原油期货和期权的部分空头仓位。

9月13日止当周，对冲基金和其他基金经理减持布兰特原油及西德克萨斯中质油(WTI)三个主要合约的空头仓位，总计相当于3,600万桶。

根据对监管机构及交易所仓位数据的分析，这部分抵销了之前一周增加的5,700万桶。仓位数据显示，基金经理削减的WTI和布兰特原油空仓分别相当于2,500万桶和1,100万桶。

偏空仓位减少之际，正值指标原油价格自8月中大跌后趋稳。

布兰特11月合约价格在9月6日至13日期间仅下跌0.16美元，而之前两周则分别下跌1.47和1.59美元。

由于指标油价已较近期高点每桶下跌逾4美元，且短期内没有进一步走低，一些看空的对冲基金决定进行获利了结。

相比之下，多方情况几乎没有什么变化，而且显然也没有加大看涨押注的迹象。西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油多仓分别减少800万和300万桶。

上述变化的综合影响，就是对冲基金和其他投资经理对原油期货及期权合约的净多仓小幅增加了2,600万桶至5.55亿桶。(tmsnrt.rs/2cKtGgS)

**激烈交锋后的休战**

现在油市给人的总体印象是，多头和空头在激烈交锋后停战，进入一段不稳定的休战期。

在8月2日至8月23日的短短三周时间内，对冲基金将净多仓提高了创纪录的2.87亿桶。

这种快速升势，导致后来出现几乎不可避免的反应，即在随后8月23日至9月6日的两周内，净多仓减少9,900万桶。

而这又带来相反的反应，9月13日止当周净多仓又增加了2,600万桶。

但整体价格和仓位波动越来越小，显示市场已经在摸索新的水平。(tmsnrt.rs/2cCgpet)

目前布兰特原油价格接近最近交投区间(41-52美元)的中点(46.50美元)，这也是没有强烈偏多或偏空倾向的另一个原因。

**第四轮做空进入尾声**

2015年初以来，油市经历了四轮对冲基金做空。

此次空仓的积累和结清与油价下跌和上涨的走势相符，尤其是美国原油合约。

回顾一下，积累空仓然后结清这一周期的始末可以明显看出来，但从来没有这次这么显而易见。

8月30日至9月6日当周对冲基金增持空仓，可能暗示第五轮做空周期或已开始。

但9月13日止当周空仓下降，表明市场或许仍处在第四轮结清阶段的尾段。(tmsnrt.rs/2cKuAdg)

如果果真如此，那么短期来看进一步空头回补或为油价带来一些支撑，但由于空仓已然减少了这么多，所以支持力度可能不大。(完)