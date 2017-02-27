《KEMP专栏》油价波澜不兴 波动性好戏转台至价差操作

2015年10月，伊拉克Nasiriya油田的工人在检查管线阀门。 REUTERS/Essam Al-Sudani

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月24日 - “波动性无法被制造也无法被消灭，它只会从一种形态转换到另一种形态，”这段借自心理学家的话刚好可以用来描述油市。

从去年12月中以来，布兰特原油的指标价格异常平稳，但期货及裂解价差则有不少波动。

对冲基金在押注指标价格进一步上涨的原油期货及期权仓位上，建立了异常大量的净多仓，但由于价格横盘波动，这些仓位尚未带进多少获利。

今年以来，对于对冲基金及实货交易员而言，比较有看头及赚头的操作是在跨月价差、裂解价差及原油品种价差。

自12月13日以来，近月期货价格维持在57.10-53.64美元的狭窄区间内，波幅只有3.46美元。(tmsnrt.rs/2mkxpWy)

过去一个月中，衡量波动性的指标之一--近月合约价格的标准差已经下降至2003年7月以来最低水平。(tmsnrt.rs/2lREFfn)

部分情况下，波动性的下降程度比实际显得更大，因为以美元计的油价自2014年以来已经挫跌一半，所以价格更小的变动就可以引起同等的单日百分比波幅。

如果每日价格波动用美元/桶或百分比来衡量，而不是简单地用直接价格来衡量，那么波动性并不是特别低。(tmsnrt.rs/2lRtV0h)

不过无论如何，过去两月以直接价格衡量的波动性无疑是出现了下降，并且目前保持在2014年油价开始下挫以来的一些低点上。

虽然直接价格总体上来说比较稳定，但其他油价指标的波动性越来越大。

不同月份交割的原油期货之间的跨月价差、原油和成品油之间的裂解价差、以及不同品级原油之间的品种价差已经出现了较大的波动。

多数交易商似乎确信，油市正在从2014/15年的供应过剩向2017/18年供应短缺转变。

但大多数交易商也相信，油市回归平衡的步伐将会是有条不紊的，OPEC协议确保油价不会跌穿每桶50美元，而页岩油生产的加速则会将油价限制在60美元下方。

OPEC及页岩油因素界定了短期内的油价底限和上限，石油经济学家Paul Stevens将这种短暂的交投区间称作“信念区间”。

这种交投区间只会是短时现象，很轻易就会打破，但至少在持续期内，该区间为市场预期产生强大锚定作用，而且具有自稳定性。

如果市场再平衡发生时油价处于相对较窄区间内，那么相对价位料将促成再平衡状态的实现。

各种价差正在使原油从库存转移至炼厂，从供应过剩的北美市场流向供应不足的亚洲市场。

投机性交易商越来越关注价差，可能是过去几个月油价出现一些急剧波动和逆转的原因之一。(完)