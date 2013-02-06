《KEMP专栏》以长期眼光思考油价

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp 编译 蔡美珍/石冠兰
路透伦敦2月4日 - 因为没有考量到通货膨胀因素,使得太多有关油价及石油生产成本的讨论都因而失去严肃意义.
像"20美元油价的日子已经结束"、"到2025年时油价将涨到每桶140美元"等等这类的说法,就是货币幻觉在石油市场大行其道的典型例子.
对于遥远未来的名目价格的预测,以及拿1990年代油价来作比较,都是没有意义的.
没有人会拿当前的面包价格或2025年的面包价格预测,去比较1995年的面包价.然而这种方式的油价对照却多得令人惊讶.
在比较相距10年或更久时间的油价时,货币贬值会产生重大影响.
举例来说,石油输出国组织(OPEC)在2000年通过的每桶22-28美元油价区间,如果以过去13年年通胀率为2%或3%来算,到现在就会等于28-36美元或是32-41美元.
如果以通胀率2%来计算,2025年140美元的名目油价,相当于在今天实质油价只有110美元.
在所有价格之中,石油价格(以及汽油与柴油等衍生产品的价格)是投资人与消费者两者都最熟悉的.石油与燃料价格的历史演变,深深烙印在产油国及石油消费国的集体记忆中,这是任何其他大宗商品都无法相比的.
不幸的是,对过往历史的熟悉,导致分析师及评论人士在思考遥远未来时犯下错误.太多的讨论都是以似是而非的论述建立,这些论述虽然很容易推翻,但却妨碍了更加深入的分析.
**误导性的比较基准**
宣告原油价格20美元(或30、40美元)的日子已经不再,是很容易的事,因为石油产业持续被迫以更具挑战的方式(页岩油)、在更艰难的环境(深海)中生产石油,成本已经大幅提高.但这种宣告对能源的实质成本并没有说明多少.
在1995年,也有可能可以很有把握的说,油价绝不会持续性地低于每桶10美元,这是1974年石油危机高峰时的官方油价.
但如果说未来几年油价不会持续性跌至每桶40美元,并不代表油价不会跌到60、80或90美元--经过通胀调整后,这些价位以历史水准来看都可以算是相当高的价位.
如果今年名目油价为90美元,以一年通胀率3%计算,这相当于在1995年的53美元油价.
展望未来,现货原油价格有朝一日一定会触及每桶150美元.但这一水准是在2020年、2030年还是2040年达到才是至关重要的事情.假定通胀率为3%,那么2020年的150美元相当于今天的122美元.而2040年的150美元仅相当于今天的68美元.时间才是最重要的.
与过去或未来进行(显性或隐性)价格对比时,应始终以经通胀调整的实质价值进行.
**移动成本曲线**
一旦货币幻觉消除,那么就油价现在水准及未来走势就可能做出更为理智的讨论.
过去两年,实质油价平均水平一直非常高,而且似乎远高于替代品(气制油、煤制油以及交通燃气)的成本,也高于从新渠道(页岩、加拿大油砂、深水及北极)开采原油的边际成本.
正因如此,有足够理由认为实质油价最终必然会降低,尽管调整的时间有很大的不确定性.
对油市进行战略分析的基础一定是(OPEC之外的)长期边际生产成本.
在1998至2008年,无疑边际成本是大幅升高的,因该行业进入了更昂贵的运作环境,且专业设备、原材料和劳动力的成本都在窜升.
但自2008年以来,边际成本见顶而且可能已经下滑.页岩气的横空出世也替换了成本更高的原油开采渠道.
由于不断创新以及学习,生产商提高了从致密岩和深水开采原油的效率.
几位分析师认为该行业的边际成本最高达110美元.但这一数字似乎并不符合对于页岩油、加拿大油砂或深水开采项目成本的已知预估.
该行业的边际成本更可能处于每桶50至90美元的宽幅区间内(可能更接近该区域中点而非两端).
如果这样的估计是正确的,那么随着OPEC之外的供应增加,未来年份实质油价必然会降低.
大中型原油开采和生产公司面临的挑战是,如何在实质油价大幅降低的情况下保持获利.(完)
(译文审校 程琳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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