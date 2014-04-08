《Kemp专栏》油价波动率至最低水准 原油步入新时代

图为西班牙南部Malaga附近的一处加油站的加油设备。 REUTERS/Jon Nazca

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 石冠兰/许娜/龚芳

路透伦敦4月7日 -油市鲜见如此安静。自2012年夏季以来，指标布兰特原油期货一直在每桶110美元上下五美元的窄幅区间交投。

这是1980年代原油期货市场建立以来，油价波动率的最低水准。

自1973年石油危机打破1950和1960年代的长期平静并迎来石油输出国组织(OPEC)主导新时代以来，油价很少在这么长时间内保持在这么稳定的水平。

以近月布兰特原油期货价格衡量的波动率连续在两年左右时间低于均值。

这次的多数时候，波动率实际上低于1988-2004年油价分布图的第25和第10个百分位数。(图表1)

今年迄今年化波动率在15%或更低水位，而自1988年以来的均值是30%。

大幅日间价格波动越来越少(图表2)。甚至就连北海和利比亚重大供应中断都未能撼动价格。

原油已经步入一个崭新时代：市场坚信，有美国充裕的页岩油做后盾，足以抵御中东的政治风险以及其他地区的生产问题。

欲浏览图表1，请点选：link.reuters.com/myn38v

欲浏览图表2，请点选：link.reuters.com/jyn38v

**交投长时间保持平静**

波动率研究专家--法国数学家曼德布罗特(BenoitMandelbrot)指出，与其它金融资产一样，大宗商品市场在温和与剧烈的交易状况间交替，波动率在较低和较高水平间转换。(见其2004年着作“市场的不当行为”)

但油市保持目前交投平静的状态已经如此长的时间，似乎可以推断出油价交易和表现的方式已从根本上有所改变。

答案显而易见。2004年至2012年初油价快速上涨--2008年和2009年时曾短暂中断，已产生意义深远的“体制性变化”。

从需求面来说，发达经济体的液体运输燃料需求已然见顶，因汽车发动机变得越来越省油，此外生物燃料在一定程度上取代了从石油中提炼出的汽油和柴油。

从供应面来看，高油价已激励了页岩气的发展，并扭转了此前越来越依赖中东和石油输出国组织(OPEC)传统油田的趋势。

这也明显改变了许多生产商、消费者和交易商对中期前景的看法，同时调整了他们对油价正常区间的评估，也就是查塔姆社(ChathamHouse)的Paul Stevens所谓的交易商的“信念区间”(“bands of belief”)。

**OPEC影响力不再**

结果之一就是，目前鲜有市场人士或媒体讨论石油等化石燃料储备触顶或耗尽一事。

由于油价稳定，关于市场中投机活动的争议几乎消声匿迹。

另一个结果就是，投资人对买进并持有大宗商品的策略大多失去兴致；这项策略多仰赖石油等燃料愈发稀少而昂贵才有效果。

专攻石油的对冲基金数量也开始减少，机构投资者在基于大宗商品的产品上配置的资产比例亦下降。

交易活动已由针对油价进行交易的银行、对冲基金及共同基金，转移至主要从事套利的商家及大型石油企业的交易部门。

从更偏全球策略的角度看来，波斯湾沿岸传统石油出口大国的影响力也不可同日而语，因为不论现在或未来，替代能源都变得更加唾手可得。

石油供应在地理位置上更加分散，削弱了政治面及供应面的风险。

2014年石油市场开始重现1950及1960年代市场的面貌，这并非巧合，因为美国在当时也曾在全球油市扮演边际生产者的角色；美国石油产业相当庞大、稳定且未被垄断。

石油市场向来具有景气循环的特性。油价的长期波动更倾向于明斯基(HymanMinsky)所主张的论调(1986年写有“稳住不稳定的经济”)，而非FrancisFukuyama的论点(1992年写有“历史的终结与最后之人”)。

随着人们更加自满，当前的平静状态终将播下毁灭的种子。但在此同时，市场显然确定已进入一个新的世代，与石油的生产、运输、精炼、风险管理以及消费有关的每个人的角色都在发生转变。(完)

(译文审校 田建华/高琦/徐文焰)

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