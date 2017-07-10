《KEMP专栏》油价再次下滑将测试美国页岩油生产商盈利能力

资料图片：2013年3月，美国北达科他州一处油田的抽油机。

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月7日 - 今年第一季度美国独立石油和天然气生产商接近盈亏平衡，得益于激进的成本削减和油井生产率提高。

有些页岩油生产商宣称，他们可在油价远低于每桶50美元，有时甚至低于40美元的情况下获利。

但Continental Resources(CLR.N)执行长Harold Hamm曾表示，油价要在50美元以上才具有可持续性。这是一家北达科他和奥克拉荷马州的主要石油生产商。

他在最近接受CNBC采访时表示，价格低于40美元将迫使产油商再次停产。

油价的新一轮下滑或将使这些互相矛盾的说法面临考验，除非下滑态势很快逆转。

15家业务侧重美国的独立生产商公布，2017年前三个月总计净亏37亿美元。

亏损数字大多来自Marathon Oil，该公司公布净亏损为49亿美元，主要是受与其加拿大油砂业务相关的减值费用拖累。

样本中其他14家企业报告总体净盈利接近13亿美元，去年第一季为亏损99亿美元。

样本中10家企业报告第一季录得净盈利，前季仅有两家，上年同期则为零。

在2015年第三季这些样本企业亏损高达230亿美元后，其财务表现一直稳步改善。

页岩油生产商因以下综合因素受益，包括成本削减、钻探效率和油井生产率提升，以及油气价格大幅提高。

西德克萨斯中质油(WTI)平均价格已从2016年第一季的每桶33美元，上涨至今年第一季的52美元。

同期运抵Henry Hub的天然气均价从仅仅2美元/百万英热单位涨至3.07美元。

但第二季指标油价下跌7%，尽管天然气价格上涨2%。第三季迄今，油价和天然气价格均下跌。

第一季石油生产商的获利并不稳定，当时油价在每桶50美元上方，第二季和第三季美国原油价格下跌使石油公司又面临压力。

除非进一步出现异常的资产减记，上述样本公司或许能在油价下跌的情况下提高第二季和第三季的净利。

许多页岩油生产商已经在2017年剩余时间为石油做了对冲，这使他们在面临短期油价下跌时能获得一些保护。

但为2018年所做的对冲则很少。从当前的日历叠期(calendar strip)来看，目前只能在美国原油每桶47美元左右的情况下为2018年进行套期保值，许多页岩油生产商实际上的收入将会减少。(完)