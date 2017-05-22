《KEMP专栏》简单延长还是多减一些？OPEC会议将为石油减产作选择

(本文作者为路透专栏专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国的部长们即将群集维也纳开会，届时料将批准延长目前施行的减产协议。此事已获得几个关键参与方的非正式同意。

沙特及俄罗斯稍早宣布，均认为有必要将OPEC和非OPEC国家的减产协议延长实施九个月，直至2018年3月。

沙特与俄罗斯在目前协议中承担了绝大部分的减产额度，两国认为延长减产有其必要性，因此OPEC在正式开会时拍板敲定的可能性非常大。

其他OPEC成员国的官员也暗示给予支持。最关键的伊拉克和伊朗已表态赞成，从而让余下的障碍也得到消除。

理论上，OPEC也有可能意外宣布更大幅度的减产，甚至把减产协议延长至2018年3月之后更久时间，但大多数分析师和交易员认为机率不大。

当然这种可能并未完全排除，因为沙特和俄罗斯承诺将“竭尽所能达成稳定油市的目标，并把商业石油库存削减至五年平均值”。

过去的经验表明，若加大减产力度，那么在宣布决定后的几天里，油价将会大幅上涨；如果只是延续原有减产协议，则对油价影响不大甚至导致油价微幅下滑。

**解析OPEC以往决定**

研究人员对1983-2008年期间所有OPEC决定对油价的影响进行了研究(《OPEC及战略储油公告前后原油现货及期货价格表现》，Demirer和Kutan，2010年)。

他们发现，OPEC决定减产会使油价在接下来一个月大幅上涨，但选择延续当前协议则会导致油价微幅下跌。

“在OPEC宣布减产决定后，持续的回报会给在OPEC会议结束后一天建立多仓的投资者带来大量超额收益，”Demirer和Kutan称。

据两位作者预估，在公告之后的一个月，针对近月期约及未来12个月期约的多仓将分别享有约7.5%和4.5%的超额收益。

在多数OPEC会议前夕，原油交易商似乎会默认假设，OPEC将难以就减产达成一致，通常会选择更容易的方式，也就是延续当前的产量安排。

因此，减产决定往往会让市场感到意外，从而推高油价，但延续之前配额通常在市场大多数人的预料之中，因此对油价影响不大。

OPEC会议召开前，交易商总是假设有少许机率减产，而延续之前配额的机率则更大。

油价已经对开会前预期的减产和延续之前配额的机率做出反应。

如果会议决定延续之前配额，那么会前处于较低水平的减产机率将在会后降为零，油价也会相应地小幅下跌。

但若会议决定减产，那么会前通常预期较低的减产机率就会在会后突然升至100%，而这个意外因素将会推高油价。

“市场现在并不确定结果会是怎样：OPEC是将减产还是维持配额不变？”据Demirer和Kutan称。“倘若OPEC宣布减产，那么这个意外因素将推动油价上修。”

“不过，如果OPEC维持配额不变，市场将认为这是未能就减产达成一致，从而会导致油价下修。”

**只是延长协议，还是会加大减产力度？**

在OPEC去年11月30日宣布减产后，油价出现上涨，符合上述油价走势模式。

布兰特原油近月合约价格从会议前一天的每桶46.38美元跳涨23%，在1月6日，即会议结束后约一个月触及每桶57.10美元的高点。

在下周维也纳会议即将召开之际，OPEC产油国据报导正在考虑一系列可能的情景。

但油市交易员的普遍看法似乎是，加大减产力度的可能性非常低，仅仅延长协议的可能性很高。

没有人认为，OPEC会坐视当前的减产协议到期，让油市从7月开始每日额外增加100万桶原油。

如果OPEC意外宣布增加减产规模，根据以往经验来看，油价可能会大幅上涨。

近月期货合约升幅可能会大于远月合约，从而导致正价差收窄。

但如果仅仅是延长协议，油价可能会保持不变，甚至还可能面临小幅下行压力，因剩余的减产可能性也被去除了。(完)