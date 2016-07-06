《KEMP专栏》沙特阿拉伯究竟真正有多少石油储量？

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp/编译 孙国玉/刘秀红/张涛/龚芳/于春红/王颖

路透伦敦7月5日 - 在沙特阿拉伯的沙漠之下究竟蕴藏着多少石油？这些石油可供人类开采多少年？这是五十年来一直让石油专家既好奇又困惑的问题。

据沙特政府提交给石油输出国组织(OPEC)的报告(“OPEC年度统计报告”，2015)估计，沙特已探明石油储量为2,660亿桶。

如果这一数字是正确的，那么按照2015年报告的平均日产1,020万桶的速度，沙特的储量还可以开采70年。

但外界对上述官方估算普遍持怀疑态度，因为官方曾在没有给出解释的情况下将该数字从1987年的1,700亿桶猛然上调至1989年时的2,600亿桶(tmsnrt.rs/29fzTm3)。

在那之后，即便是在沙特又消费/出口940亿桶石油的情况下(“世界能源统计评估，”BP，2016)，官方每年给出的数字都一直稳定在2,600亿至2,650亿桶的水平。

假如政府的数字是正确的，那么要么是政府成功地实现了每生产一桶石油就有新发现的石油替补，要么是政府提高了对现有油田可开采量的预估。

然而，沙特的大型及超大型油田多数是在1936-1970年之间发现的，此后并未发现在规模上可相提并论的新油田。

因此，储量的隐含增长肯定是源自对现有可采储量预估的提高。

问题是，沙特各个油田的产量情况和储量预估都是国家机密，仅有一小部分内部人士知晓，外界无法加以测试或验证。

而分析沙特的储量并试图预测沙特产量何时开始滑坡，一直都是有损专业油市分析师声誉的事情。

沙特目前的产油量比以前还要多，并不像分析师预测的那样，产量将见顶继而下滑。

**储量预估**

石油业采用诸多不同方法划分可供开采的石油规模。

最广泛的一种是原始石油地质储量(OOIP)总和，这是对在储集地质体中处于原始状态的各种级别的油气储量的通称。

上世纪70年代，市场广泛认同沙特已发现油田的OOIP在5,300亿桶左右。

对于OOIP的预估，是由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)高管向美国参议院国际经济政策附属委员会汇报的。

沙特阿美后来由四家美国油企(艾克森，德士古，Socal和美孚)以及沙特政府共同拥有，因此该公司的所有者与高管有可能被要求出席听证。

这份附属委员会报告已经将近40年历史了，其中包含一些公共领域关于沙特储量所能得到的最后详细信息(“沙特原油生产的前景”，美国参议院，1979年)。

但是，并非所有这些地下原油都在技术及经济方面具有可开采性，因此多数分析师聚焦于一系列更为狭义的指标，这些数据考虑的是具备技术及经济可开采性的原油储量。

探明储量，是其中最保守和最审慎的数据，是指那些估计存在、而且技术上和经济上可以开采的储量，可信度至少为90%。

可信储量，是指那些估计存在、而且具备商业开采性的储量，可信度至少为50%。

可能储量，这是推测性和乐观性最强的数据，是指那些估计存在、而且具备商业开采性的储量，可信度至少10%。

1970年代末，沙特阿美的探明储量约为1,100亿桶，可信储量与可能储量分别是1,780亿和2,480亿桶。

在进行生产和规划的时候采用哪项指标，会受到不同判断的影响，这在1970年代末在沙特阿美的各家合伙股东与沙特政府之间引发争议。

**探明储量或可信储量?**

自1980年以来，沙特政府即为沙特阿美的惟一所有者。自1982年起，该公司各油田储量及产量等详细资料即受到限制。

沙特开始对OPEC呈报其“探明”原油储量约为1,680-1,700亿桶。

与沙特阿美合伙人数年前发布的探明储量1,100亿桶相较之下，沙特所呈报的数据要高得多。

但沙特的数据相当接近沙特阿美合伙人向美国参议院呈报的可能储量。

这令人质疑沙特是否选择藉由呈报可信储量为探明储量，以拉高上报的储量基础。

在1988/89年时，尽管油田探勘无重大新发现，但沙特探明储量却再度跳升至2,600亿桶。图表：(tmsnrt.rs/29fzTm3)

这个数据远高于沙特阿美合伙人所发布的探明储量，但与他们在1970年代呈报2,480亿桶的可能储量相去不远。

这再度启人疑窦，即沙特是否将可能储量呈报为探明储量，以提高储量基础的规模。石油工程师协会及美国证券交易委员会(SEC)对于估算及呈报储量有着严格的定义。

但尚不清楚沙特阿美向OPEC呈报的“探明”储量是否定义相同，由于估算属于秘密，外人无法明了。

**储量增加**

石油生产国产油量远高于起初储量估算，也并不少见。

储量增加可以来自发现新油气田，或者是现有油田可供商业开采的石油数量增加。

现有油田储量增加，是多数国家石油储量增长的最重要来源之一。

随着对储层愈发了解，有关其规模的信息更多，而且新技术和工艺的出现，让技术上可开采的石油数量可能增加(“油气田储量增加”，美国地质调查局，2013年)。

**沙特阿美上市**

沙特领导人已宣布，计划将沙特阿美上市，将该公司最多5%的股票发售给投资者。

部分上市的可能再次点燃了外界对沙特阿美储量的兴趣，因为这可能会成为估值的重要一环。

如果沙特阿美被要求遵守正规上市规则，就必须披露更多有关储量的信息，以及储量数据是如何计算的。

但对于透明度能否大大增强，有理由保持谨慎：售股交易是否会包括陆地储量所有权，这还一点也不清楚。

另外，没有人真正知道，沙特阿拉伯的沙漠及海湾毗邻地区还能再发现多少石油。

研调机构Rystad Energy认为，如果把新油田也包括在内，那么储量数据就可上升至1,680亿-2,120亿桶(“美国目前石油储量超过沙特”，Rystad，2016)。

这些数据都远远低于官方已探明储量，尽管区间高端数字的差距相对较小。

也就是说，沙特是依靠可能储量的重新归类及新发现储量带来的储量增长，来使其探明储量维持在1980年代以来的同等水平。(完)