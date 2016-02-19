《KEMP专栏》沙特正在打赢针对页岩油之战？

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

* 美国原油产量图表：tmsnrt.rs/1RQ86rg

* 美国原油产量图表：tmsnrt.rs/1RQ9eeq

* 北达科他州原油日产量图表：tmsnrt.rs/1RQ8KoD

* 北达科他州原油月产量增长图表：tmsnrt.rs/1RQ8Oob

撰稿 John Kemp 编译 张涛/戴素萍/汪红英/李爽

路透伦敦2月18日 - 沙特阿拉伯官员坚称，其原油产量策略不是要把美国页岩油生产商挤出市场。每次有美国决策人士到访，沙特都要传递这样的信息。

美国仍然是沙特最重要的防务伙伴，沙特官员不希望让人以为其正在故意试图阻止页岩油革命。

对于美国决策人士来说，本国石油产量增长有重要意义，提高了美国的能源安全感。而沙特仍然尽力避免冒犯美国这个最重要的盟国。

沙特官员声称要维护自己的市场份额，拒绝资助“高成本”的原油生产。这包括非传统的原油生产类型，比如油砂，以及深海和北极地区等边缘地区的生产。

为了应对油价重挫，业内总计削减或推迟了总计将近4,000亿美元的资本支出，涉及多个勘探与开发项目。这将在2015-2019年降低非页岩类的非OPEC产量。

但在短期内，油市调整的多数压力落在了页岩油生产商身上，因为其它类型的勘探与生产需要更长的前期准备时间。

沙特与页岩油生产商之间的战斗是场消耗战，迄今进展十分缓慢。

但最近公布的多数数据显示，局势可能终于向着有利于沙特的方向转变。美国页岩油生产商耗尽了手中资金且难以找到新的融资，无力维持产出水平。

**力挽狂澜**

即使油价在2014年6月开始下跌，美国产量(包括凝析油)持续每日额外增加100万桶。

根据美国能源资料协会(EIA)，在2014年6月和2015年4月高峰之间，石油产量估计从每日870万桶，增至每日970万桶。

自2015年4月以来，产量呈现下滑，但在2015年11月每日仍生产930万桶，该月数据为所能取得的最新合理且全面的估值。

这当中取得了多大的进展，必须要视其衡量的基准而定。以绝对值来看，产量在2015年4月高峰和2015年11月之间已每日减少约375,000桶。

如果产量以2014年6月前的趋势持续增加，那么在2015年11月时其产量为每日将近1,100万桶。

相比2014年6月之前的趋势水准，每日约减少了160万桶，这是该策略奏效程度的一个指标。

EIA对于美国石油产量的前景更加审慎；在2014年6月时，EIA预测石油产量在2015年11月将为每日950万桶。

和该较为保守基准相比，价格战已造成每日产量减少约15万桶。

因此，价格战对美国页岩油产量的影响可能是约为每日15万至160万桶之间。

页岩油业者比大家所想的还要有韧性，因产油商将探钻和支出都集中在最有前途的地区、加快探钻，并提升压裂操作技术。

其结果是沙特一直被迫把价格压至更低水准，时间比原先预期地还要久，藉此来保住市场份额并让市场重新平衡。

**赢得了胜利，但也付出了代价**

伴随着油价最新一轮的下跌，沙特的努力或许终于见效。美国页岩油行业似乎终于到了需要减产而非仅将产量维持在较低水平的临界点。

EIA在2015年2月下调了对2016年底石油产量的预估，从2014年7月预计的每日970万桶下调至仅850万桶。(《短期能源展望》，EIA，2014年7月和2015年2月)

低油价料将使今年年底的原油日产量再减少80万桶。即便这一预估或许也会被证明过低，因为EIA的预估是以西德克萨斯中质油(WTI)价格到2016年底回升至每桶43美元为假设前提的。

页岩荣景的核心地区之一--美国北达科他州2015年12月石油日产量降至仅115万桶，较2014年12月创下的纪录高点123万桶下降近6%。(tmsnrt.rs/1RQ8KoD)

“目前看来油价低迷至少将持续到今年第三季，这也是生产继续放缓的主要原因，”该州矿产资源部负责人说。(tmsnrt.rs/1RQ8Oob)

但与此同时，市场供应依然严重过剩。国际能源署(IEA)的数据显示，全球原油和成品油库存增加了10亿桶。

确切的库存增幅存在争议，但毋庸置疑的是，供需失衡已导致库存大幅上升。

仅美国过去两年的原油和成品油库存就增加了逾3亿桶，自油价开始下跌以来增加了2.2亿桶。

EIA目前预计2016年全球石油库存将继续每日增加100万桶，2017年每日增加30万桶。

EIA还称，到2017年下半年之前，市场料不会达到平衡，届时库存已连续14个季度增长。(《原油价格在2016和2017年料仍相对低迷》，EIA，2016年1月)

总部位于巴黎的IEA则预期，2016年第一季全球石油库存将每日增加200万桶，第二季将增加150万桶，第三和第四季将平均增加30万桶。(《油市报告》，IEA，2016年2月)

“如果这些数据被证明是准确的，在市场充斥着大量石油的情况下，很难想象油价短期内如何能大幅上涨。在这种情况下，短期下行风险已增大，”IEA本月稍早警告称。

**持久消耗战**

沙特作为成本最低的产油国之一，同时又拥有富足的金融储备，假若其推动价格在足够低位持续够长的时间，那么最终就可以赢得价格战。

沙特短期向市场大举供应以巩固其长期地位的策略是否值当，外界对此严重质疑。

带来页岩革命的科技进步不能被抛诸脑后。如果当价格逐步上涨，页岩油产量最终还会随之上升。

取消传统、非传统和前沿项目的这种趋势，如果想要发生逆转，将比以往更难更慢。但如果油价反弹，这些项目最终也会回潮。

沙特可以寄望实现的最持久的好处就是，价格战是否会分散及瓦解专业油田服务和供应企业的熟练技术人员队伍和生态体系。

这对石油供应竞争造成的影响要严重得多，且持续时间更久，这会使沙特在中期扩大定价优势。

与此同时，沙特每年需要为该策略耗费逾1,000亿美元，这通过额外举债和降低外汇储备实现。

评级机构标普估计，沙特在2016年至2019年间，预算赤字平均将相当于GDP的9%。

标普估计，按油价每桶约45美元来算，沙特政府2016年预算赤字相当于GDP的13%左右。

预计沙特2016年国际收支经常帐赤字相当于GDP的14%。

2月17日，标普将沙特外币信贷评级调降两个级距，由A+降至A-，展望为稳定。

事实证明，沙特保护市场份额代价巨大。最终的问题是：这样做是否值当？只有沙特自己知道答案。(完)