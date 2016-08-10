《KEMP专栏》油市卖空周期可能已来到或接近拐点

《RUSSELL专栏》中国原油进口盛宴未散场 但胃口已不如前
路透澳洲朗塞斯顿1月16日 - 中国2016年原油进口量创下纪录高点，势头之强劲毋庸置疑。但问题在于这一进口盛宴还能持续多久？
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp;编译 许娜/张若琪/李婷仪
路透伦敦8月9日 - 对冲基金和其他基金积聚了大量美国原油期货和期权(选择权)空仓，使得市场出现短期空头回补涨势的时机已经成熟。
原油期货反弹具有空头回补涨势的所有特征，其中9月美国西德克萨斯中质油(WTI)合约自8月2日以来上涨10%。(参见8月9日发出的“对冲基金空头回补或许是近期油价上涨的幕后推手”here )
未来几个交易日的走势应会在一定程度上表明，对冲基金是否已开始结清空仓，抑或是进一步增持空仓。
根据可以获得的最新数据，截至8月2日，对冲基金和其他基金积累的WTI原油主要期货和期权空仓相当于2.48亿桶。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据分析显示，空仓规模已从5月31日所及近期低位7,100万桶上升。
在空仓增加1.78亿桶的同时，WTI原油期货价格也从每桶49.93美元下跌逾10美元，至39.51美元。
CFTC数据显示，自2015年初以来，先前已有过三次对冲基金沽空周期，目前第四个周期似乎也已走了大半(tmsnrt.rs/2aUWnGh)。
每个周期过程中，对NYMEX空仓从积聚到平仓，大致与WTI价格下跌然后上涨的变化一致(tmsnrt.rs/2aUVqh4)。
截至8月2日，当前这个沽空周期似乎已相当成熟，令转折点即将来到的可能性增加。
在先前三个周期中，对冲基金的空仓最高位分别在11周、13周和13周后触及。当前这个周期则已进行了九周(tmsnrt.rs/2b5g5Dd)。
前三个周期中，对冲基金对NYMEX的WTI合约空仓高峰分别为1.78亿桶、1.63亿桶和2.01亿桶。当前空仓规模已超过这些峰值，达到2.19亿桶了。
但和之前几次周期达到转折点、从累积空仓转为出脱空仓时的情况相比，当前的沽空周期仍然还没有那么发展成熟。
但与前一次周期相比，这次创纪录的NYMEX WTI原油空仓的布仓速度要快上许多，气势更为大胆。
在第四次周期中，随着空仓数目增加，美国原油价格已然下滑，下跌速度与第二次和第三次周期差不多。(tmsnrt.rs/2b5jfa6)
而从空仓快速累积至纪录水平的速度来看，原以为油价跌幅或许会更大、跌速甚至更快。
许多对冲基金的多仓顽强抵抗，这或许可解释为何当空仓布仓数量差不多的时候，油价却比前一次周期更强。
从价格角度来看，当前的卖空周期似乎比前一次不成熟，暗示本次周期可能还要2-4周才会触顶。
但这次周期发展的时间表显然比前几次快速，所以拐点或许已经到达、或者即将来临。(完)
(译文审校 徐文焰/蔡美珍/陈宗琦)
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消息传出后，伦敦金属交易所(LME)镍价起初挫跌5%，触及四个月低点每吨9,660美元，之后反弹，周四收在每吨10,275美元。
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