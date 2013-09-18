《KEMP专栏》油市供应受干扰 但仍显宽裕

图为西班牙东部Cartagena一处炼厂港口附近的油轮。 REUTERS/Francisco Bonilla

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/李爽/徐文焰

路透伦敦9月17日 - 油市几乎不存在作空的交易商。作为生产商和炼油商之间的中间者，交易商努力供应未满足的需求，他们自然属于多头。

当供应紧俏，价格上升时，交易商从库存价值重估中获益。当市场供应过剩，价格持平或下跌时，交易商利用本身的能力，以比生产商或对手更便宜的方式来为过剩库存找资金，他们持有库存，直到市场再度走升。

交易商几乎都会强调当前及预期的供需紧俏，因为这与他们的业务模式相符。交易商主观的评估必须要尽可能地仔细经过客观数据的多方面验证，才能得到市场情况的真实面貌。

自从年初以来，主要的贸易公司均坚称实货供应紧俏的情况要比期货市场人士所认为的严重。不管期货，看看实货才是真相。

不幸的是，除了贸易公司和炼油商外，实货市场的情况难以直接观察。这使得门外汉处于资讯不明的劣势，而尽可能用更为客观的数据来检验交易商的评估就变得更加重要了。

在当前的情况下，交易商有关实货市场有多紧俏的说法，必须用石油需求和价格方面的数据来多方求证。然需求和价格均显示情况偏弱。

**多头**

最近几天供应紧张的警告频繁出现，即便随着西方国家对叙利亚实施军事打击的可能性减弱，原油期货价格在下降。

“沙特原油产量达到至少1970年代以来的最高水准，”金融时报在周一刊出的一篇题为“沙特产量创纪录弥补供应缺口”的文章中指出。阿联酋和科威特今年夏季的产量也创纪录高位。

“海湾国家产量增加那么多的事实说明，全球石油供应远比你们相信的看法紧张”瑞士信贷能源研究部主管Jan Stuart对金融时报表示。

为了阐述这一观点，金融时报还强调“一家中国油企购买一批北海石油船货，进入欧洲原油市场的这一罕见举动凸显供应扰动令买方急于寻找替代选项”。

据金融时报，这导致“疯狂抢购”，亚洲炼厂在冬季到来前愿意支付高价和溢价从交易商处获得供应。

所有这些都是事实。据美国能源资料协会(EIA)报告，2013年8月超过260万桶原油生产意外受到影响，高于2011年初不到100万桶的水平。

安全局势恶化导致利比亚、尼日利亚和伊朗夏季的石油出口大幅减少。由于利比亚和尼日利亚是与布兰特等北海品级原油直接竞争的轻质原油的重要供应国，供应受阻已促使炼厂匆忙寻找替代来源。

利比亚、尼日利亚和伊朗的供应中断对近期油价上涨起到的推波助澜作用，很可能要大于围绕欧美大国对叙利亚发动军事打击的担忧。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，该国9月首周的商业原油库存减少逾9%至3.6亿桶，5月底时为3.98亿桶。

近月原油期货升水在9月2日超过每桶2美元，高于6月初水准，因市场对近月原油供应情况感到担忧，令油价呈现深度逆价差。

**空头**

不过供应中断只是事实的一半。重要市场的原油需求低迷，而且未来数月的需求可能进一步下降。

据EIA的资料，尽管经济复苏，美国今年4-6月的汽油、柴油和其他成品油消费量仍比2012年同时期减少了1,200万桶。

美国柴油消费量小幅增加(400万桶)，而汽油需求则录得相似的降幅。整体来说，美国石油需求基本持平。

在近几年，中国、印度、巴西和土耳其等新兴市场是原油和油品消费量增长的主要推动力量。

但由于印度和日本等国以本币计算的油价目前处于或接近纪录高位，未来数月的需求可能会降低，或至少增长放慢。

以日圆计算的布兰特原油价格近期达到2008年以来的高位。印度卢比计算的油价则远高于2008年油价大涨时的峰值。土耳其里拉计算的油价没有那么惊人，但该国政府代表也对高油价对经济的冲击颇有怨言。

近月布兰特原油价格自8月28日以来回落超过7美元，预示市场未来可能走软。

布兰特原油期货近月较次月合约升水从9月2日的每桶逾2美元降至目前的不到1美元，说明市场人士对近期内供应短缺的担忧减轻。近月合约升水情况与去年基本相符。

市场多头与空头都可以找出支持自己观点的证据。多头可以举例说供应中断和库存趋紧；空头则可提到需求疲软，以及非美元计算的油价偏高对消费量增长可能造成的影响。

油价和价差情况表明，市场目前同时存在正反两种看法，就像处于半满状态的水杯。(完)

(译文审校 张荻)

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