《KEMP专栏》OPEC减产而美国页岩油增产 油价进一步上涨底气不足

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月23日 - 美国页岩油生产商又增产了，再次挑战石油输出国组织(OPEC)的市场份额，甚至可能抑制2017/18年油价进一步上涨。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，10月和11月美国原油和凝析油产量均出现增长，这是自2015年初以来产量首次连续两个月增长。(tmsnrt.rs/2lOpdAs)

11月国内原油产量增长至890万桶/日，9月曾触及周期性低点860万桶/日。(EIA：钻井活动加快后美国原油增产，2月21日)

墨西哥湾对产量总增幅的贡献超过一半，产能增加17.5万桶/日，阿拉斯加的北坡油田(North Slope)也贡献了6.1万桶/日。

不过，页岩油主产区的产量也出现增长，比如美国北达科他州(6.5万桶/日)、俄克拉荷马州(1.1万桶/日)、新墨西哥(1.5万桶/日)和德州(4.3万桶/日)。

不过2016年11月除墨西哥湾之外的美国油田产量较上年同期仍下降近55万桶/日(7.5%)。

不过降幅比2016年5月要小得多，当时产量较上年同期下降近82万桶/日(11%)。(tmsnrt.rs/2mfDDXA)

**增长再现**

美国石油生产在9月触底后，看来再现增长势头，12月、1月和2月产出可能持平或增长。

据油服公司贝克休斯(Baker Hughes)，2016年5月末以来，活跃钻机数累计增长逾280台(接近90%)。

石油勘探及生产公司平均每周增加10-15台活跃钻机，以提高石油产量(tmsnrt.rs/2ltZmgn)。

目前活跃钻机数高于上年同期，是2015年初以来首次。(tmsnrt.rs/2mfVBth)

由于钻探和压裂操作的效率更高，活跃钻机数量的增长情况会低估了额外新增的产量。

活跃钻机数对产量数据的影响通常严重滞后，因压裂及其他完井服务会有延迟，而且新生产数据的报告也有时间差。

10月和11月产量增长可能源自几个月前新增的活跃钻机。

因此2016年第四季及2017年第一季活跃钻机数持续增长，应能确定至少未来六个月产量会增长。

**上修预估**

EIA已预计，2016年12月至2017年12月期间，美国国内产量将增加43万桶/日。

不包括墨西哥湾在内的48州产量料将增加36万桶/日。

以往的经验表明，页岩油产量常常高于预期。这意味着2017年的产量增幅很有可能超过36万桶/日。

EIA在11月刚刚把2016年12月至2017年12月国内产量增幅预估从21万桶/日上修，页岩油产量增幅从仅1万桶/日上调。

EIA目前预计2017年12月美国国内产量达928万桶/日，高于11月预估的894万桶/日。

不包括墨西哥湾在内的48州产量预期已修正至706万桶/日，高于11月预估的648万桶/日。

EIA在最近数月已上修了基本预期和预估增幅，并指出年底前每日将增产数十万桶。

**油价上限？**

页岩油产量快速增加是始于2014年6月的油价重挫的主要原因，因其造成全球石油库存增加并威胁到OPEC的市场份额。

2017年页岩油产量的预估增幅仍远低于2013/2014年繁荣时期，当时每年的产量增长超过100万桶/日。

OPEC成员国的部长们曾多次表示，他们相信石油需求增长的强劲程度将足够消化额外的页岩油产量，同时保护OPEC自身的出口。

但该组织将不希望看到页岩油复苏演变成新一轮繁荣，因为那可能让2014年的油价危机重演。

因此，油价今年或许难以升越每桶60美元，因为油价上涨带动的页岩油产量大增以及OPEC限产措施可能逆转，将阻碍油价持续上扬。

原油价格在2017年剩余时间面临这个隐含上限，对此市场预期已根深蒂固。

根据路透1月份的调查结果，多数能源市场专业人士预计，布兰特原油2017年均价大致在55-60美元。

从去年12月中期以来，布兰特油价非常稳定地保持在55.50美元左右，上下浮动1.50美元。(完)