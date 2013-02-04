《KEMP专栏》沙特阿拉伯需要对当前的高油价负责

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 高琦

路透伦敦2月1日 - 伦敦布兰特原油价格 正处在去年10月以来的最高位,比沙特阿拉伯设定的每桶约100美元的理论油价目标高出近16美元(亦高出16%).

"对于全球经济复苏而言...当前高涨的油价构成巨大挑战,"国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周四发出警告.

当前油价非常接近去年夏季时的警戒水平,只有几美元的短暂差距.当时美国、英国和法国政府异常担心高油价可能对经济造成的负面影响,曾准备要释出原油和油品的紧急库存,来平抑价格.

全球经济目前看来比六个月或12个月以前要强劲许多,但复苏之路依然崎岖不平.美国总统大选和国会选举已经成为毫无波澜的过去时.当前阶段,需要决策者采取行动来遏制汽油和柴油成本上涨的压力并没有去年夏季那么大.

然而,油价正在一路攀升,原因就是市场预期全球经济复苏将持续下去,从而导致石油需求增加以及市场供应进一步趋紧.过去的经验证明,在有明确迹象反映出油价上涨将导致经济再度放缓以前,石油价格会一直走高.

过去两年期间,油价的警戒门槛一般是在每桶115-125美元,原油市场目前已经步入该区域.

沙特阿拉伯将指责投机者是油价上扬的推手.狭义而言,他们的看法是对的.但更为基本面的因素却是沙特阿拉伯在2012年末做出削减产量的决定.沙特降低产能和出口的行动太急躁了些,并且削减幅度也太大了.

供应过剩的忧虑被沙特移开,减产消除了油价下跌风险,这促使投机者押注油价将随着经济复苏的脚步而一路上涨,并且中东暴力活动的升级也将推升油价.

不管沙特阿拉伯是有意也好,还是无意也罢,大规模的减产却意味着沙特对于每桶约110美元的油价感到心安理得,料不会出手增产来压制油价回落到所谓的100美元目标.

根据沙特自己的估算,该国目前有日均逾300万桶的闲置产能,有能力在任何时刻采取行动压低价格,比如降价来出售更多原油,建立库存或是迫使市场回到正价差状态.

但是,投机者已经得出结论(正确的判断),即沙特阿拉伯目前无意动用闲置产能来压低油价.

牛顿第一运动定律看来非常适用于石油价格(对其它大多数大宗商品和资产也适用).

现货价格料将继续当前的走高趋势,直至经济出现复苏停滞的迹象,或者沙特阿拉伯发出准备增加出口来压制价格的讯号.(完)