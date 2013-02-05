《KEMP专栏》以长期眼光思考油价

展望未来,现货原油价格有朝一日一定会触及每桶150美元.但这一水准是在2020年、2030年还是2040年达到才是至关重要的事情.假定通胀率为3%,那么2020年的150美元相当于今天的122美元.而2040年的150美元仅相当于今天的68美元.时间才是最重要的.

与过去或未来进行(显性或隐性)价格对比时,应始终以经通胀调整的实质价值进行.

**移动成本曲线**

一旦货币幻觉消除,那么就油价现在水准及未来走势就可能做出更为理智的讨论.

过去两年,实质油价平均水平一直非常高,而且似乎远高于替代品(气制油、煤制油以及交通燃气)的成本,也高于从新渠道(页岩、加拿大油砂、深水及北极)开采原油的边际成本.

正因如此,有足够理由认为实质油价最终必然会降低,尽管调整的时间有很大的不确定性.

对油市进行战略分析的基础一定是(OPEC之外的)长期边际生产成本.

在1998至2008年,无疑边际成本是大幅升高的,因该行业进入了更昂贵的运作环境,且专业设备、原材料和劳动力的成本都在窜升.

但自2008年以来,边际成本见顶而且可能已经下滑.页岩气的横空出世也替换了成本更高的原油开采渠道.

由于不断创新以及学习,生产商提高了从致密岩和深水开采原油的效率.

几位分析师认为该行业的边际成本最高达110美元.但这一数字似乎并不符合对于页岩油、加拿大油砂或深水开采项目成本的已知预估.

该行业的边际成本更可能处于每桶50至90美元的宽幅区间内(可能更接近该区域中点而非两端).

如果这样的估计是正确的,那么随着OPEC之外的供应增加,未来年份实质油价必然会降低.