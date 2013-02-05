《KEMP专栏》以长期眼光思考油价

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
展望未来,现货原油价格有朝一日一定会触及每桶150美元.但这一水准是在2020年、2030年还是2040年达到才是至关重要的事情.假定通胀率为3%,那么2020年的150美元相当于今天的122美元.而2040年的150美元仅相当于今天的68美元.时间才是最重要的.
与过去或未来进行(显性或隐性)价格对比时,应始终以经通胀调整的实质价值进行.
**移动成本曲线**
一旦货币幻觉消除,那么就油价现在水准及未来走势就可能做出更为理智的讨论.
过去两年,实质油价平均水平一直非常高,而且似乎远高于替代品(气制油、煤制油以及交通燃气)的成本,也高于从新渠道(页岩、加拿大油砂、深水及北极)开采原油的边际成本.
正因如此,有足够理由认为实质油价最终必然会降低,尽管调整的时间有很大的不确定性.
对油市进行战略分析的基础一定是(OPEC之外的)长期边际生产成本.
在1998至2008年,无疑边际成本是大幅升高的,因该行业进入了更昂贵的运作环境,且专业设备、原材料和劳动力的成本都在窜升.
但自2008年以来,边际成本见顶而且可能已经下滑.页岩气的横空出世也替换了成本更高的原油开采渠道.
由于不断创新以及学习,生产商提高了从致密岩和深水开采原油的效率.
几位分析师认为该行业的边际成本最高达110美元.但这一数字似乎并不符合对于页岩油、加拿大油砂或深水开采项目成本的已知预估.
该行业的边际成本更可能处于每桶50至90美元的宽幅区间内(可能更接近该区域中点而非两端).
如果这样的估计是正确的,那么随着OPEC之外的供应增加,未来年份实质油价必然会降低.
大中型原油开采和生产公司面临的挑战是,如何在实质油价大幅降低的情况下保持获利.(完) (译文审校 程琳)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。