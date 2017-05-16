《KEMP专栏》OPEC与对冲基金对决循环上演 5月会议再现轧空行情？

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦5月15日 - 到上周中段的时候，对冲基金变得更加看空油市。在石油输出国组织(OPEC)即将于5月25日开会的情况下，对冲基金很容易遭到轧空。

实际上，目前对冲基金的原油持仓几乎与OPEC上次11月29日会议之前相同。而在那次会议后就发生了猛烈的空头回补涨势(tmsnrt.rs/2pRcife)。

甚至现在油价也与那时相似(tmsnrt.rs/2qme8YR)。

截至5月9日，对冲基金和其他基金经理持有的布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)三大期货和期权的净多仓只有4.75亿桶(tmsnrt.rs/2pQMzU6)。

根据对监管机构和交易所公布数据的分析，基金经理的净多仓自4月18日以来合计削减了3.08亿桶(tmsnrt.rs/2qLiF8v)。

三周以来多仓减少1.35亿桶，而空仓增加了1.73亿桶。

基金经理将布兰特和美国原油空头部位调高至3.34亿桶，为OPEC 11月29日宣布减产前夕以来最高。

对冲基金多空部位之比从4月18日的近期高点5.8比1降至2.4比1。

原油的偏空气氛已经扩散至成品油，如美国汽油和馏分油，因基金经理开始担心原油供应过剩正转化为成品油过剩。

截至5月9日，对冲基金所持美国汽油净空仓为2,100万桶，取暖油为900万桶。

但原油和成品油的空头部位大幅增长导致油市跌势过度，料将引发一波空头回补带来的涨势。(tmsnrt.rs/2rkMJF5)

原油价格自5月10日开始上升，在沙特和俄罗斯宣布一致认为需把减产协议延长九个月后，油价今日继续上涨。

**剧情重复上演？**

2016年11月召开的OPEC上次会议引发油价大幅反弹，因空仓被结清，新的多仓被建立起来。

对冲基金目前的仓位情况和11月29日减产协议宣布前非常相似。这引发了对这次会议是否会带来同样结果的疑问。

对冲基金目前持有的布兰特和WTI原油期货和期权多仓为8.09亿桶，而在11月时为8亿桶。持有的空仓总计3.34亿桶，11月为3亿桶。

关键的问题是，OPEC若将减产协议延长九个月，能否引发和上次一样的价格反弹。

答案部分取决于对冲基金和其他原油交易员如何调整适应和解读延长减产。

在某种程度上，延长减产是承认之前的减产举措降库存的速度没有预期那样快，这是一个看空指标。

但通过建议把减产协议再延长九个月，并承诺“尽一切努力”使库存降至五年均值，沙特和OPEC正努力影响外界预期。

OPEC正在尝试其自身版本的美联储“前瞻指标”，试着将预期转向更为看多的方向。

问题在于这是否会再次发挥作用。

大量对冲基金经理和银行希望再次作多原油，并认为近期油价下跌是买入机会。

但由于美国原油产量上升，并且OPEC/非OPEC产油国协议第一阶段的成效令人失望，所以这次可能要更加小心。(完)