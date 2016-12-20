《KEMP专栏》OPEC减产协议说服对冲基金建立多仓 但须信守减产承诺

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月19日 - 对冲基金看好石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国明年可望成功平衡市场，降低过剩库存，因而积累创纪录的原油多仓。

截至12月13日，在与布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)相关的三大主要期货及期权当中，基金经理所建立的净多仓约当7.96亿桶原油(tmsnrt.rs/2hQR5PM)。

据监管当局及交易所数据分析显示，基金经理目前建立的净多仓较此前四周4.22亿桶的低位几近倍增。

对冲基金在四周当中增持1.48亿桶原油多仓。在此同期，空仓数量则减少2.26亿桶原油。

多仓触及9.23亿桶的纪录高点，空仓则位于六个月低位。

自11月中以来，沙特与其他产油国促使油市人气出现至少25年来最大幅度的逆转。

OPEC承诺减产总量将近120万桶/日，非OPEC产油国减产56万桶/日，已令交易商改变看法。

油价大涨已造成之前持有空仓的空头交易商惨遭轧空，并被迫平仓。

OPEC与对手从2017年1月起冻产或减产，加快油市再平衡的说法，也被多头基金经理所接受。

**实施减产**

对于减产成效、产油国阳奉阴违，以及再平衡速度的疑虑已不复见，至少目前而言是如此。

然而，对冲基金的多仓规模以及空仓的缺乏本身就是风险因素。

从对冲基金调整仓位的角度看，油市风险已趋于下行。

市场不再有空头部位要轧平，消除了油价上行压力的一大重要源头。(tmsnrt.rs/2h2X9rk)

基金经理抛售了所有在10月中旬至11月中旬期间建的空头仓位。(tmsnrt.rs/2h347fZ)

与此同时，如果这波涨势停滞，并且基金经理试图通过部分清仓锁定获利，如此大量的对冲基金多头仓位聚集，则对油价构成下行风险。

基本面因素可能继续推动油价走高，但多头仓位聚集，会令进一步涨势受限。

OPEC和非OPEC产油国已经缓解了市场疑虑，同时还在努力让大多数基金经理相信，他们能实现足够的减产，以加速市场恢复平衡。

但迄今为止，在开始实施减产前，OPEC国家及其竞争对手还在增产，而不是减产。(tmsnrt.rs/2hQVBxm)

眼下的挑战是实现足够的减产，证明市场的信心是合理的，并证实多头仓位面临下修风险。(完)