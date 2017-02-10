《KEMP专栏》OPEC此前增产给油市遗留过剩供应 减产力度再大也白搭

《HOME专栏》为何基金总是净做多LME期铜？
另外，由于LME的交易商持仓报告只是复制了美国市场上使用的报告，我们如何看待这个事实呢：今年早些时候基金在芝加哥商业交易所(CME)铜期货合约上建立了大量净多仓，规模之大前所未有。
(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp；编译 艾茂林/孙茉莉/高琦
路透伦敦2月9日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国11月宣布的减产协议据说落实得非常到位，但他们在协议宣布之前的增产努力，使得市场如今充斥着2016年遗留下来的过剩供应。
主要报导机构称，OPEC减产协议的落实程度估计介于80-100%，因沙特阿拉伯及其部分盟友加大减产幅度，弥补了其他成员国减产不力的影响。
据路透，1月时OPEC对减产117万桶/日承诺的执行比例为82%，但据Argus，这一比例高达98%(图表：http:/tmsnrt.rs/2k7eIIy)。
但问题是，很多OPEC和非OPEC产油国在2016年下半年都提高了产量，特别是在减产协议生效前的去年最后三个月。
此前增加的产量已推高库存，并使得油市恢复平衡的时间进一步推后。
考虑到从中东海湾地区海运至美国东部大概需要30-60天，10-12月那些额外增加的产出中有部分正抵达美国。
据对能源资料协会(EIA)的数据分析，自11月以来美国原油进口一直呈增加趋势。
截止1月底，原油进口四周均值已经自10月底的770万桶/日攀升至840万桶/日。(tmsnrt.rs/2kw2ebR)
到2月3日止一周，进口攀升到近940万桶/日，为2012年9月以来最快。
进口已经令美国原油库存居高不下，这进而阻碍了油价的上涨趋势。
在2017年的前34天里，美国原油库存上升近2,900万桶，远超过增幅不到1,300万桶的10年均值水平。(tmsnrt.rs/2kqt9Dn)
如果OPEC能继续严格执行减产协议，美国原油库存或将在未来三到四周开始下降，因随着最后一批额外船货抵达并卸载完毕，减产效果将开始显现。
但由于OPEC在2016年底过度生产，从而推迟了原油库存减少的时间，令油市再平衡愈发艰难。
如果OPEC想要使原油市场在2017年下半年进入供应短缺的局面，并削减多余库存，那么几乎肯定需要将减产协议的实施时间从六个月继续延长。（完）
(审校 李爽/于春红)
另外，由于LME的交易商持仓报告只是复制了美国市场上使用的报告，我们如何看待这个事实呢：今年早些时候基金在芝加哥商业交易所(CME)铜期货合约上建立了大量净多仓，规模之大前所未有。
路透伦敦5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国的部长们即将群集维也纳开会，届时料将批准延长目前施行的减产协议。此事已获得几个关键参与方的非正式同意。
路透印尼努萨杜瓦5月17日 - 当煤炭出口商们看到亚洲主要进口国的需求不错，煤炭价格似乎稳定在使他们有可观利润的水平时，他们对未来的前景或许感觉更踏实了。