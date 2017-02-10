《KEMP专栏》OPEC此前增产给油市遗留过剩供应 减产力度再大也白搭

(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 艾茂林/孙茉莉/高琦

路透伦敦2月9日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国11月宣布的减产协议据说落实得非常到位，但他们在协议宣布之前的增产努力，使得市场如今充斥着2016年遗留下来的过剩供应。

主要报导机构称，OPEC减产协议的落实程度估计介于80-100%，因沙特阿拉伯及其部分盟友加大减产幅度，弥补了其他成员国减产不力的影响。

据路透，1月时OPEC对减产117万桶/日承诺的执行比例为82%，但据Argus，这一比例高达98%(图表：http:/tmsnrt.rs/2k7eIIy)。

但问题是，很多OPEC和非OPEC产油国在2016年下半年都提高了产量，特别是在减产协议生效前的去年最后三个月。

此前增加的产量已推高库存，并使得油市恢复平衡的时间进一步推后。

考虑到从中东海湾地区海运至美国东部大概需要30-60天，10-12月那些额外增加的产出中有部分正抵达美国。

据对能源资料协会(EIA)的数据分析，自11月以来美国原油进口一直呈增加趋势。

截止1月底，原油进口四周均值已经自10月底的770万桶/日攀升至840万桶/日。(tmsnrt.rs/2kw2ebR)

到2月3日止一周，进口攀升到近940万桶/日，为2012年9月以来最快。

进口已经令美国原油库存居高不下，这进而阻碍了油价的上涨趋势。

在2017年的前34天里，美国原油库存上升近2,900万桶，远超过增幅不到1,300万桶的10年均值水平。(tmsnrt.rs/2kqt9Dn)

如果OPEC能继续严格执行减产协议，美国原油库存或将在未来三到四周开始下降，因随着最后一批额外船货抵达并卸载完毕，减产效果将开始显现。

但由于OPEC在2016年底过度生产，从而推迟了原油库存减少的时间，令油市再平衡愈发艰难。

如果OPEC想要使原油市场在2017年下半年进入供应短缺的局面，并削减多余库存，那么几乎肯定需要将减产协议的实施时间从六个月继续延长。（完）