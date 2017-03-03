《KEMP专栏》美国页岩油产出重振旗鼓 OPEC守市场份额还是保油价？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月2日 - 美国原油产量似乎在强劲增长，得益于页岩油钻探活动增多，以及来自墨西哥湾的海上原油产量增加。

根据美国能源资料协会(EIA)公布的最近一周估算数据，2月24日止的四周，美国原油产量平均为近900万桶/日。

美国原油产量在去年9月触及850万桶/日的周期低点，此后一直呈增长趋势。(EIA的“一周石油状况报告”，3月1日)

一周产量数据是根据硬数据和模型的估算得出，因此有一些不确定性。

但一周估算数据通常会为更全面的月度数据变化趋势提供准确的指标。(tmsnrt.rs/2mcZphb)

最近的月度数据显示，去年12月产量下降9.1万桶/日，主要受北达科他州异常寒冷的天气影响。

即便产量受天气因素影响而出现下降，也仍比9月报告的周期性低位高出21.6万桶/日。预计天气因素导致的产量下降只是暂时性的。

最新的周度预测表明，1月和2月期间产量再度大幅提高。

产量的提高与2016年5月以来活跃钻机数量大幅增加相吻合。

对于美国原油出口大增和国内原油库存持续高企，产量提高也是一个原因。

过去四周，美国原油出口量平均保持在90万桶/日，高于9月的50万桶/日。

过去一年，美国原油价格几乎翻倍，支撑国内钻探活动急剧增加。

2016年11月和12月石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成减产协议，支撑油价涨超每桶50美元的水平，亦有助钻探活动的增加。

多数勘探和生产企业报告页岩油盈亏平衡价格低于每桶50美元，只要油价维持在50-60美元之间，他们将继续增加活跃钻机。

OPEC正努力让全球油市恢复平衡同时保住自己的市场份额，而页岩油生产复苏对此构成直接风险。

短期而言，OPEC对页岩油产量恢复增长将不予理会，只会强调自身遵守减产协议。

然而，OPEC最终将面临类似的困境：是牺牲市场份额以保护油价，还是守住市场份额并允许油价自由波动。

2014年中期至2016年中期，OPEC聚焦于保护自己的市占率，允许石油跌至市场出清价格。

从2016年末开始，OPEC转变策略，愿意牺牲市场份额来推升油价。

沙特已经重新扮演起平衡油市供需状况的周期性角色，承担了最大的减产份额。

只要页岩油复苏维持小规模，油价上涨带来的好处就超过OPEC产量及市占率下降的损失，那么这种策略仍是可取的。

但如果美国石油产量继续以目前速度增长，OPEC将最终被迫重新评估减产行动，并再次开始保护自己的市场份额。

参考图表：(tmsnrt.rs/2mcZphb) (完)