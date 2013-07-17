重发-《Kemp专栏》OPEC可能面临多次减产，首轮减产或许最容易

(重发以修饰标题)

撰稿 John Kemp；编译 杜明霞/兰秀娟

路透伦敦7月16日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国迟早都要减产，以反映他们在国际油市中的份额降低。

由于北美页岩油繁荣以及其他几个地区原油产出强劲增长，OPEC成员国不得不面对市场对其原油需求减少的状况。

唯一的真正问题是，沙特阿拉伯将承担多少减产负担，以及减产是通过OPEC框架还是单方面实行。

**沙特将是第一轮减产的OPEC国家**

不管何时开始，首轮减产将是相当容易的。减产负担将几乎完全落到沙特及其亲密盟友科威特和阿联酋(阿拉伯联合大公国)头上。其他OPEC成员国对减产的贡献将只是象征性的。

近年来，沙特从其他OPEC成员国手中抢到一些市场份额。而沙特的首轮减产，仅将在一定程度上逆转这种增加的市场份额。

沙特占OPEC原油出口的比例已经大幅上升，因其填补了制裁行动导致伊朗原油出货减少造成的缺口。由于生产问题、安全忧虑和来自北美页岩油生产商的竞争加剧，尼日利亚和利比亚的原油产出亦下滑。

其他OPEC成员国将希望沙特及其亲密盟友承担全部或绝大部分第一轮减产的任务。沙特能够在不对预算产生很大影响的情况下，采取减产行动。

出于这一点，首轮减产是通过沙特单方面悄悄调整出口量来实行，还是通过OPEC的一致决定来实行，几乎没什么差别。

问题是，不是首轮减产过后就能万事大吉。未来的减产行动将更难达成一致，因为OPEC成员国就如何分担减产任务存在分歧。

伴随着OPEC整体市场份额下滑，页岩油带来的竞争威胁，将唤醒关于OPEC如何分配产量的所有旧有分歧。

**旧有分歧**

作为一个分配原油产能或产出的正式组织，OPEC从未成功地有效运作。

OPEC成员国通常更容易就目标油价达成一致，而不是如何在内部分配产量。而且在1982年之前，OPEC甚至都没有进行过产量分配。

近年来，OPEC已经放弃了分配产量的努力，转而采取宣布一个总产量目标，但不在成员国之间进行分配。但就是这个目标，也基本被忽略不顾。

一系列的战争、制裁和生产问题在过去十年间造成伊拉克、伊朗、尼日利亚、利比亚、阿尔及利亚和委内瑞拉原油产出下降。

对那些能增产的OPEC成员国而言，过去十年则是黄金时代。这些成员国主要是沙特及其亲密盟友，最近还要算上伊拉克，但不包括伊朗以及非洲和拉美的多数成员国。

现在黄金时代要终结了。OPEC较强的成员国必须要十年来首次面临其原油需求持续下滑的现实了。

**价格困境**

油价远高于沙特阿拉伯及其盟友平衡预算所需的水准，所以这些国家接受同时降价和减产的余地很大。

油价亦远高于开发原油替代品的边际成本。在指标布兰特和西德克萨斯中质油价格均仍持于每桶100美元上方之际，市场份额之争因此只会愈演愈烈。

油价高企正继续向消费者释放着有必要降低需求的强烈信号，而需求的降低又将导致OPEC面临的困境恶化。

如果布兰特原油继续保持在每桶100美元上方，油市可能将继续维持潜在的供应过剩局面。OPEC秘书长曾警告称，该机构根据当前的供需和价格所得出的预估，“暗示全球本已处于高位的原油库存，将进一步增加。”

这样一来，沙特阿拉伯及其同盟国就面临一个艰难的抉择。如果他们减产而油价依然高企，油市仍将处于失衡状态。同时他们还可能会被迫再多次减产，这将逐步蚕食他们的市场份额、营收和政治影响力。

沙特阿拉伯可能会试图通过争取其他OPEC成员国对限产政策的支持，特别是伊拉克的支持，来共担压力。但OPEC从来都未曾很容易的达成产出协议，直到油价开始急剧下跌。

如果把OPEC比作一个茶包，因为该组织只有在热水中才能发挥作用，所以水必须先烧热。油价距离可以促使各成员国携手合作或放弃北美页岩油供应的水准尚远。

人们常说解决价格高企的唯一方法就是高价格(指的是高价格是刺激生产的必要因素)。但以此类推，解决供应过剩的唯一方法则是通过一段时期的较低价格来刺激需求，从而切断开发替代品的现金流和积极性。

不管是OPEC今年决定减产，还是沙特阿拉伯单边调整出口规模，第一轮减产都不太可能是最后一次。支撑油价的政策力道只会增强。(完)