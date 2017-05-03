《KEMP专栏》OPEC能加速恢复油市平衡？ 对冲基金越来越没信心

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦5月2日 - 对冲基金越来越不相信，石油输出国组织(OPEC)能够加快石油市场恢复平衡的速度，即便该组织同意在减产协议到期后继续实施减产。

在4月25止当周，对冲基金和其它投资基金合计持有的美国和布兰特原油三大期货和期权合约净多仓减少1.39亿桶。

基金经理在美布两油三大期货和期权的多空仓图表：

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从监管部门和交易所数据来看，这是历来最大单周降幅之一，几乎抹去了过去三周累积1.4亿桶的增幅。

基金经理在美布两油三大期货和期权的合并净多仓周线变化：

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基金经理目前对原油价格前景的看多程度不及年初时。

多空仓之比为4:1，较年初时的7:1下降，更不及2月底时曾经达到的逾10:1。

基金经理持有的美布两油(NYMEX+ICE)多仓与空仓之比：

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多仓数量降至OPEC去年11月30日宣布减产协议以来的最低水平。

基金经理在美布两油三大期货和期权的多空仓图表：

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同时空仓自2月底以来一直趋高，尽管不时出现空头回补带动的涨势。

虽然来自OPEC对减产协议延长六个月的暗示愈发强烈，基金经理并不看好油价涨势。

即便延长减产协议，交易商也不再相信减产足以使油市在今年下半年达到平衡。

从去年11月底到今年2月底的三个月中，基金经理不断押注OPEC的减产行动能够奏效。

OPEC与对冲基金界对减产效果的非正式共识，也帮助提振了油价，并让生产商提前获得了回报。

但是原油库存持续增加，而且期货市场未能从正价差转换至逆价差，这已迫使(他们)进行重新评估。

此外，页岩钻探活动继续增加，引发了年内晚些时候美国石油产量大增的担忧。

自3月以来，对冲基金经理日益押注OPEC的油市再平衡努力将失败，油价因此承压。

即便油价较低，对冲基金目前却不那么看涨，这表明对OPEC与非OPEC产油国减产协议的信心已经大幅下滑。

只是发布OPEC和非OPEC产油国的执行率数据，还有延长协议的言论，已不再足够。

交易商和基金经理希望见到，有证据显示减产协议正在以报告库存和油轮出口减少的形式发挥作用。

由于美国的夏季驾车季，以及沙特和伊拉克的原油直接燃烧增加，原油库存通常在第三季下降。

交易商和基金经理可能会根据今年库存降幅是否超过正常水平，以及中东海湾地区的原油装运在6月至9月是否真的下降，来评估OPEC延长后的减产协议是否行之有效。(完)