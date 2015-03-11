《KEMP专栏》OPEC在美国页岩油阻击战中获胜

图为美国加州油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月10日 - 美国页岩油厂商已在这场“红皇后比赛”(Red Queen’s Race)中落于下风，因为钻井活动减少，意味着新油井的产量不能弥补现有油井产量的下降。

“红皇后比赛”因路易斯·卡罗(Lewis Carroll)小说作品《爱丽丝镜中奇遇》(Through the Looking-Glass)中的情节而得名。小说中的红皇后警告爱丽丝，“你得要尽全力跑才能逗留在原地；如果你要抵达另一个地方，就必须以双倍于现在的速度奔跑。”

“红皇后比赛”形象地比喻了新井产量增加与旧井产量下降之间的关系。

最终结果是，钻井活动的下滑，可能会导致页岩革命以来的首次减产。

其他方式的石油产量，特别是墨西哥湾的海上油田产量，将在未来几个月继续增加。但在页岩油领域，石油输出国组织(OPEC)已成功阻击美国页岩油厂商，迫使其产量停止增长。

OPEC去年11月拒绝减产，坐视油价大幅下挫，试图迫使页岩油厂商控制它们迅猛增长的产量。

美国能源资料协会(EIA)表示，国内四大页岩油企业中，有三家产量下月将下降。

根据EIA周一公布的“钻井生产力报告(Drilling ProductivityReport)”，今年4月Bakken地区石油日产量料将较3月减少8,000桶；鹰潭(Eagle Ford)日产料将减少1万桶；Niobrara减少5,000桶/日。

只有德州二叠纪盆地下月料持续增产，但每日2.1万桶的预期增幅还不到12月4.3万桶日增幅的一半。

EIA预计，如果把较小产区和气田的产量算在内，页岩油产区产油量下月将持平。

由于生产商集中力量在高产出地区并放弃边缘产区，所以这几个地区的钻探生产效率都得到提高。

2月这四个页岩油产区每个油井的加权平均新产出料增加近10.5%至428桶/日，12月为388桶。

但同期这几个产区新钻井数量却下降30%至765个，超过生产率增速。

12月钻探的油井到2月投产时，将使每日产量增约42.3万桶。但2月钻探油井下月开始生产时，料只会使每日产量增加32.8万桶。

同时，原有油井产量下降状况料恶化。

而12月钻探油井将使2月净产量累计增加10.3万桶/日。但2月新井投产几乎不会给4月净产量带来变化。(完)

(编译 王颖/李爽 审校 张明钧/张若琪)

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