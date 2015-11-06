《KEMP专栏》美国油品库存格局生变 炼厂逐步复工

图为美国特拉华州PBF能源公司的油罐。 REUTERS/Charles Mostoller

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月5日 - 据美国能源资料协会(EIA)的数据，上周美国原油和精炼油品总库存连续第二周下降，为5月来首次连续下滑。

在夏季驾车高峰季结束后，目前仍有逾140万桶的炼厂日产能因例行维护和升级而关闭。

炼厂维护助推了原油库存的上升，但使得包括汽油和馏分燃料在内的精炼油品库存的大幅下降。

10月30日止当周，原油库存上升280万桶，且过去六周每周都在上升，期间累积升幅达到近2,900万桶。

目前原油库存总计近1.03亿桶，比去年同期高出大约27%。(据11月4日发布的“每周石油状况报告”)

不过精炼油品的库存却连降七周，累积下滑达2,500万桶，或每日50万桶左右。

过去四周汽油库存总计下降逾800万桶，馏分油库存则连续七周下降，总计降幅达到逾1,300万桶。

夏季底时，市场普遍预测，一旦驾车出游高峰季结束，美国将迎来油品过剩的局面。

但供应过剩的威胁并没有变为现实，因为炼厂成功地针对季节性需求的下降调整了产能。

相比上年水平，油品自8月以来的过剩总规模一直持稳于9,500万桶左右。

EIA石油状况周报图表：tmsnrt.rs/1WybFpE

**柴油更便宜**

油品库存的增加集中体现在丙烷(2,200万桶)和馏分油(2,100万桶)上，还有增幅较小的成品汽油(1,400万桶)和汽油调合组分油(1,300万桶)。

从比例来看，丙烷过剩的程度要大得多，其库存增加28%，馏分油增加18%，汽油库存只增加6%，调合组分油增加7%。

结果，馏分油和汽油的相对价格发生反季节的大幅变动。

随着冬季来临，馏分油较汽油价格的升水通常会在约每加仑36美分，或每桶15美元，这个升水通常会在年底至明年1月期间上升。

然而，今年这个升水却一直在下降，缩小到只有正常水平的三分之一，即约每加仑12美分。

**炼厂重回市场**

美国炼厂的维修季已过了一半。过去三周原油加工量已每日增加逾35万桶。

根据先前的经验，加工量在11月和12月可能进一步增加50-90万桶/日。

加工量的增加应该会抑制年底前原油库存量进一步增加；同时让汽油库存保持稳定。炼油厂的主要挑战将是行销过剩的丙烷和中质馏分油。

根据EIA，美国丙烷出口一直在快速增加，而且和过去相比，要竞逐更偏远的市场。

丙烷出口最初是转向墨西哥、加勒比海区及南美等邻近市场，如今触角已伸向欧洲和亚洲。在这两地的市场，必须与沙特阿拉伯和中东的供应相竞争。

销售过剩的馏分油是更大的挑战，因为美国和中国的柴油需求迟滞，中东和亚洲的大型新炼厂则准备要把柴油产量最大化。

不过，对于柴油储存空间不够、以及炼厂被迫生产放缓的忧心，有些夸大了。

**馏分油**

随着柴油价格降低，将有更多被吸纳入统计系统之外的二级库存(由批发商持有)和三级库存(终端用户持有)。

多数馏分油作为柴油替代品由卡车、汽车和火车使用，并作为船用燃料。短期内需求增加的机会相对有限，但并不是没有可能。

馏分油也用于取暖和发电燃料、与天然气作为双燃料，以及火力发电中的点火燃料。

馏分油用作船用燃料，可与重燃料油混合燃烧，也可替代重燃料油。

如果馏分油继续供应过剩且价格下跌，那么更多馏分油将流入这些非汽车用途，并将与天然气、残渣燃料油和煤炭进行竞争。(完)