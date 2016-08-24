《KEMP专栏》沙特增产 但并非是为了在冻产磋商前秀肌肉

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

* 图表1：tmsnrt.rs/2bz0A6P

* 图表2：tmsnrt.rs/2bz12lM

* 图表3：tmsnrt.rs/2bAP7l1

* 图表4：tmsnrt.rs/2bAPewL

撰稿 John Kemp

路透伦敦8月23日 - 公开数据显示，沙特7月石油产量创纪录新高；而据业内人士透露，沙特8月可能会再次刷新纪录。

有些分析师将沙特增产解读为秀肌肉，即在下月的阿尔及利亚非正式石油部长会议之前向外界展示，该国有能力大幅提高产量。

这种看法认为，沙特阿拉伯增产是为了告诫其他产油国：如果不能达成冻产协议，该国有办法继续提高产量，加剧所有石油出口国的痛苦。

沙特在过去可能通过产量战敦促产量协议的达成，并惩罚不遵守协议的产油国。(《OPEC和其他大宗商品集团》，作者Alhajji和Huettner，2000年)

但仔细研究沙特最近的产量、消费和出口数据，就会发现情况有些微妙变化。

至少这次没有证据显示，沙特提高产量是为了向其他产油国施加更大压力，以达成冻产协议。

**季节性影响**

沙特石油产出通常会在夏季期间提高，以满足该国电厂额外增加的原油消耗量。

在过去十年里，沙特7月份的石油产出要比1月份平均高出近40万桶/日。(tmsnrt.rs/2bz0A6P)

1-7月之间的产出变化则非常不一样，从减少32.5万桶/日到增加逾100万桶/日。

但根据原油市场数据供应机构--联合组织数据倡议(JODI)的报告，沙特产出大体倾向于随着季节变化而增长，增幅介于15万桶-65万桶/日。

2016年1-7月期间，沙特原油产出增加了44万桶/日，这个变动基本落在正常区间之内。

阿拉伯半岛和周边中东地区的气温在7月和8月初创下纪录高位。鉴于此，强劲的空调用电需求料帮助推动了原油和柴油与渣油等油品的消耗量大增。

与此同时，沙特增加了燃气电厂装机容量并采取其它措施，以减少电力系统直接燃烧的原油量。

沙特能源部长法力赫本月早些时候称，石油产量增加，“在一定程度上是为了满足夏季季节性需求增长”。

“由于消暑导致用电量增长，夏季期间国内需求通常会上升，”他解释道。

但他指出，由于采取节能措施，“今年夏季的增幅低于以往夏季”。

已出炉的数据显示，6月直接燃烧的原油量仅略高于70万桶/日，远低于2014年和2015年同期的82.7万桶/日和89.4万桶/日。

7月和8月高温热浪天气期间的直接原油消费量数据，要等到9月和10月才能出来。(tmsnrt.rs/2bz12lM)

**出口和库存**

据法力赫称，沙特的石油产量也一直在增长，以满足“我们客户需求的增长”。“我们依然认为，全球多数地方对我们原油的需求仍旺盛。”

沙特6月日均原油日出口量为745.6万桶，较1月下降近38万桶，但较上年同期增长9.1万桶。

自2014年以来，沙特的原油出口量一直相当稳定。该国成功地维持住了出口量，但并没有增加出口量。(图表：tmsnrt.rs/2bAP7l1)

由于原油消费和出口销售超出产量，7月增加产量(8月料也将增加)是必要的。

在2015年11月至2016年5月期间，沙特每月原油库存都在下降，累计降幅超过4,000万桶。(图表：tmsnrt.rs/2bAPewL)

这有可能是因为，储藏在该国油库区的原油进入了美国、加勒比海地区、新加坡、中国、韩国和日本的储油设施，以便更加接近客户。

但也有可能是因为沙特的原油库存真的在减少。沙特能源部长法力赫在接受沙特新闻社(SPA)专访时或许已给出了充分的暗示。他的采访文章在8月11月刊出。

“上月的供应数字为1,075(万桶/日)，这高于产量数字。你们是在削减库存吗？”法力赫被问道。

“上月库存小幅减少。每年这个时候都会出现这种情况，”他答道。

“随着再平衡进程的巩固，我们预计全球各地都将加速削减库存。”

**提高透明度**

法力赫接受沙特新闻社专访的内容，是经过细心设计，似乎是试图让大市场得到更多对于沙特石油数据的了解。

不幸的是，计划执行不当，草稿在正式刊出之前提早外泄，而讨论内容可能也太过学究风格、太过隐晦，反而没有明确厘清法力赫想传达的讯息。

但这显然是一次为了提高透明度的积极努力，也确实是试图加强外界对沙特石油产量政策的了解。

多数评论人士对法力赫评论内容的焦点，是有关沙特准备协同OPEC及非OPEC产油国，“采取行动协助市场再平衡”。

在阿尔及利亚召开的产油国会议，将提供各方一个共同讨论市场情况的机会，包括“为稳定市场所需的任何可能行动”。

但他也作出结论表示，“市场再平衡已经在进行，但消化原油及油品库存的过程需要时间。我们已经走在正确方向。”(完)