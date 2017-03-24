《KEMP专栏》既要减产还要防止客户被撬走 沙特心里说不出的难

资料图片：2013年4月，沙特阿拉伯杜巴港口的油轮，一名渔民在附近收网。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月23日 - 沙特面临一个棘手的两难局面，一方面要努力减少全球过剩的原油库存，另一方面还要保护好与美国和亚洲重要炼油客户的关系。

沙特阿美根据与炼厂签订的长期协议，将多数原油直接出口给这些炼厂，协议禁止客户将石油转售给其他炼厂或独立贸易公司。

沙特阿美的业务模式主要建立在培养与客户的战略合作关系上，并强调自身作为一名供应商的可靠性。

这与多数其他石油输出国组织(OPEC)以及该组织之外产油国的模式很不一样，后者更多地依赖现货市场销售给炼厂和贸易商。

沙特阿美的战略关系与长期协议帮助它在长期合作中实现价值，但降低了短期的灵活性。

根据2016年底沙特与OPEC其他产油国以及非OPEC产油国达成的减产协议，沙特做出的减产承诺与该国将侧重点放在客户身上的战略产生了冲突。

**目标冲突**

显然降低全球原油过剩对于沙特来说有明显的利益，因为该国希望推高油价。

实际上，为了加快油市的平衡，沙特阿美迄今的减产规模高于协议中的要求。

但沙特阿美还想要保住的是，亚洲和美国炼厂的主要供应商地位，这意味着必须尽可能保持产量不变。

同炼厂的供给合约包含一些有限的灵活性，每月可就供给规模进行一些调整。

不过沙特可不想降低自己的供给，以防其他产油国将增产弥补其留下的供应缺口。

伊朗、伊拉克、阿曼和俄罗斯都生产中质和重质含硫原油，原油品性同沙特类似。

也因此，沙特强调这些国家均受制于OPEC和非OPEC国家间的减产协议。

不过即便有这个减产协议，仍很难做到在降低出口的同时，又不让重要的客户失望和转投其他替代产品。

**生产和供给**

目前面临的挑战是如何减产而不会过多地降低出口。

一个选择是降低国内消费，沙特一直也这么做，通过增加天然气生产和降低发电厂的原油使用。

问题在于，减少国内原油直接消费，等于提高国际石油供给，会让油市再平衡进程减速。

另一个选择是消耗国内原油库存，不过这显然无法长期持续。

根据提供给联合组织数据倡议(JODI)的政府数据，沙特2017年1月石油产量较上年同期减少48.2万桶/日。(tmsnrt.rs/2ng9CcM)

但根据JODI资料，沙特1月出口只比上年同期减少12.2万桶/日，这可能是OECD原油库存下降缓慢的一个原因。(tmsnrt.rs/2ngaGh2)

发电业者的直接原油用量减少约4万桶/日，炼油厂的使用量减少约34万桶/日。(tmsnrt.rs/2mXCtQx)

即使如此，沙特1月国内原油库存减少近1,100万桶。过去14个月内，有13个月呈库存下滑，减少了6,700万桶，因石油出口及国内使用量超出了生产速度。

1月库存减少幅度是过去五年来第二大纪录，显然无法长期维持下去。(tmsnrt.rs/2naytNn)

根据直接提供给OPEC的政府数据，沙特因而在2月提高产量26.3万桶/日，使得2月产量只比上年同期减少20.9万桶/日。

但OPEC调查的独立评估员公布的日产出数据还要再低9万桶，这一差异促使沙特能源部长罕见地进行了澄清：

“在任一特定月份，市场观察人士对产量的看法与实际供应水平之间存在差异，是受库存调整以及其他月度变量的影响。”

业内消息人士周四对路透表示，沙特预计其未来几个月原油供应会稳定在每日1,000万桶左右，完全符合OPEC给予该国的产量配额，尽管每月的产量可能有些波动。

**夏季出口或下降**

随着沙特炼厂按计划完成检修，以及夏季燃油发电厂消耗量增加，未来数月其国内的原油消费量料大幅增加。

如果产量维持不变，2017年第二季和第三季可供出口的供应则会下降，这将帮助消化全球原油库存并收紧市场。

许多原油交易员一直认为沙特出口将大幅下降，这是从6月开始价差明显缩窄的一个原因。

但如果沙特出口下降，将使亚洲和美国墨西哥湾的炼厂原油供应不足，他们会寻求俄罗斯和其他海湾地区的原油来填补缺口。

沙特国内原油消费增加，将加剧其油价控制和客户关系目标之间的矛盾。

在OPEC和非OPEC产油国试图携手削减库存，同时力争维护市场份额之际，这将考验他们新结成的凝聚力。

沙特2008-2017年间每月原油产量图表：tmsnrt.rs/2ng9CcM

沙特2009-2017年间每月原油出口图表：tmsnrt.rs/2ngaGh2

沙特2009-2017年间每月直接原油利用图表：tmsnrt.rs/2mXCtQx

沙特2009-2017年间原油库存每月变化图表：tmsnrt.rs/2naytNn

(完)