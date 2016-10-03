《KEMP专栏》沙特的如意算盘：以限产提振油价且不损失过多市场份额

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦9月30日 - 石油输出国组织(OPEC)周三在阿尔及尔匆忙召开的特别会议之后，宣布达成减产协议，这让油市交易员和分析师大感意外。

阿尔及尔协议似乎旨在调动市场人气，从而达到提振价格的目的，而不是为了减少实质供应。

OPEC会后发布的声明还不到700个词。正文部分只有两段共105个词，说明了两项决定：

(1)14个OPEC成员国承诺遵守3,250-3,300万桶/日的共同产量目标。

(2)成立一个高级别委员会研究并建议各成员国产量的执行，并负责与非OPEC产油国的磋商。

这是2015年6月以来，OPEC成员国首次达成整体产量目标。

但关键问题在于，该产量目标是否会影响这些成员国实质销售数量。

**产量基准**

尽管受到了约束，但整体产量目标应被定性为减产、冻产还是维持现状？

答案还要看衡量目标的基准，以及如果达不成协议会出现什么情况。(tmsnrt.rs/2dwtuS8)

据OPEC自己发布的油市月报中的二手资料，OPEC成员国8月平均日产3,324万桶。

如果与8月生产水平相比，这一产量目标相当于每日减产约25至75万桶。

但以沙特为首的OPEC成员国已在夏季提高产量，部分原因是满足国内对发电的旺盛需求。

5月至8月期间，沙特自身石油产量季节性每日增加约40万桶。

在多数年份，一旦夏季结束，电厂对原油的直接需求下降，那么沙特的石油产量就会减少。

但在夏季开始前，OPEC成员国原油每日产量约为3,225万桶，另外加蓬还生产20万桶原油；加蓬于7月1日再度加入OPEC组织。

如果产量目标与夏季前OPEC+加蓬每日3,250万桶的产量水平相比，这意味着产量目标是较今年上半年冻产或略微增产。

所以描述这一产量协议最公正的方式可能是冻产，而不是减产。

**沙特显示出灵活性**

达成协议后，沙特将在夏季后减产，基于该国以往的行为方式，它可能已这样做了。

但这一目标为伊朗、利比亚和尼日利亚创造了有限的灵活性，这些国家称他们的产量已暂时中断，将在未来几个月增产。

因此实际上在2016年余下时间和2017年，这一产量协议不会削减油市的供应量。

一些OPEC成员国已经就这些细节吵个不休。这个整体目标并不包括每个国家的配额。

伊拉克曾表示，该国产量遭到二手消息来源的低估，除非修改基准，否则该国将不会受产量上限约束。

不过OPEC希望，石油需求继续增长加上冻产协议，将造成供给不足，并开始降低自2014年来不断累积的过多库存。

该份协议标志着沙特态度发生明显改变，此前该国坚称只有在所有OPEC成员国以及主要非OPEC产油国都加入的前提下，它才会同意冻产。

沙特目前表示，包括劲敌伊朗在内的OPEC成员国可以保持“最高的合理产量”。俄罗斯等非OPEC产油国也未正式加入冻产行动。

鉴于此，沙特似乎决心在阿尔及尔会议上达成协议，并愿意为此展现灵活度。

**策略并不奏效**

沙特转变心意似乎源自现实的残酷，因低油价并没有令市场出现他们所期望的重新平衡。

自2014年以来，沙特的政策一直是要保卫本国的市占率，同时让市场决定价格。

沙特期待低油价能迫使其他高成本产油国减产，并改善该国的长期市场地位。

不过，虽然自2015年初以来美国页岩油产量下滑，但这一降幅早已被OPEC国家增产所抵消。

石油消费已经呈现快速增长，但还不足以吸收掉所有的额外供应，也不足以启动库存的大幅下降。

沙特的策略是基于这样的假定，即该国拥有充足的金融资源来抗住长时期的低油价，而在此期间竞争者们将被迫减产。

但油价下跌的持续时间远远超过了沙特决策者在2014年时的预期，并且这波跌势尚未出现任何终止的迹象。

石油收入的下滑已经打击沙特经济接近或者可能已经陷入衰退，导致沙特政府面临着大幅削减基础设施支出、社会项目开支以及薪资的压力。

自2014年8月以来，沙特的外汇储备已大幅减少1,820亿美元，降幅达24%。(tmsnrt.rs/2dACZnm)

尽管政府大幅减少开支并试图增加非石油类别的收入，但外汇储备在2016年头七个月仍下降530亿美元。(tmsnrt.rs/2dAENgh)

当然，沙特目前仍然拥有价值5,640亿美元的外汇储备资产，以及强大的发债融资能力。

但沙特需要保留大规模的储备，来维持市场对里亚尔钉住美元汇率机制的信心，从而限制资本外逃并避免本币的挤兑。

沙特的石油生产政策最终因为金融资源的不足而难以为继，鉴于此，在新能源部长的带领下，决策者们对该政策进行了修正。

该决策几乎肯定是囊括了沙特政府最高层的策略转变。副王储萨勒曼是决定政策的关键人物。

**温和提振油价**

萨勒曼今年稍早表明，油价每桶30美元或是70美元，对沙特而言都不要紧。但近几个月官员们已表示，他们认为油价已低到撑不下去，希望看到油价上涨。

这项协议表明了沙特愿意减产的新意愿，即使其他OPEC成员国打算小幅增产。

沙特的盘算似乎是：比起减少出售的原油，油价上涨对沙特更为有利。

无论如何，沙特决策者的盘算有可能是对的，也就是产油国对手短期内增产的空间不大。

伊朗已接近制裁前的产能水平，欲达成产量实质增加，则需有大量投资。俄罗斯亦然，短期增产的能力可能有限。

利比亚国内动荡的情况或将持续。尼日利亚产油区域的安全仍难以恢复。委内瑞拉依旧无法摆脱国内政治与经济长期危机的痛苦。

若沙特将自身产量限制在2016上半年的水平，其他OPEC成员国也不会夺走太多市场份额。

沙特限产或将加速油市重新平衡的进程，而且一旦库存开始下降，届时沙特将能自由增产。

与此同时，主要的威胁来自于页岩油产量可能增加。自5月底以来，美国页岩油业的活跃钻机数已增加超过100个，但页岩油行业仍有巨大的财务压力。

沙特或许估计油价上升到每桶50-60美元，既能带来额外获利，又不会刺激过多的额外页岩油产量。

阿尔及尔冻产协议将是沙特的一场赌博，后者想在不流失过多市场份额的情况下，透过冻产、口头拉抬价格与加速市场再平衡进程实现温和推升油价与收入。

OPEC产量与目标关系图表 tmsnrt.rs/2dwtuS8

2008-2016年沙特每月石油产量 tmsnrt.rs/2dwtfXj

沙特储备资产图表 tmsnrt.rs/2dACZnm

沙特储备资产月度变化与布兰特油价关联性图表 tmsnrt.rs/2dAENgh

(完)