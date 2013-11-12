《KEMP专栏》沙特需及早调整政策 避免“完美风暴”

图片显示一名渔民在收网，远处是沙特西北部城市Duba港内停泊的一艘油轮。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张若琪/蔡美珍/李春喜

路透伦敦11月11日 - 目前为止，沙特阿拉伯是唯一未受页岩油革命影响的能源生产国。

然而尽管表面如此，沙特的财务和油市实力却已露脆弱之象。沙特决策者在2020年以前必须成功因应一连串的问题。

单独来说，每一个问题应该很容易解决，但合在一起却可能成为“完美风暴”，给沙特领导层带来1998年油价崩跌以来最严峻的挑战。

**财务堡垒**

根据美国能源资料协会(EIA)，沙特的原油和其他液态能源日产量在2012年触及创纪录的1,170万桶。

而据国际货币基金组织(IMF)，沙国政府石油收入则从2010年的6,700亿利雅(里亚尔)增至11,440亿利雅(约合3,050亿美元)；预算中纳入的石油收入近倍增。

页岩油加剧了油市的竞争，使其他能源生产国皆受影响；但与此同时，北海和其他石油输出国组织(OPEC)成员国的产出问题，使油价维持在每桶100美元上方，却令沙特蒙受其惠，其市场占有率还因此扩大。

“沙特是20国集团(G20)中表现最好的国家之一，”IMF在5月和6月对沙特的第四条款磋商报告中指出。“近年来，沙特政府致力平顺油价波动，并建立大量的(财务)缓冲。”IMF称。

预算收入盈余已起到一定作用，将沙国未偿债务余额降至相当于国内生产总值(GDP)4%以下，并在央行建立相当于GDP的58%的储备，足敷20个月的支出。

一大部分石油收入被用来投资在国际金融市场。根据IMF，沙特货币局(SAMA)净外国资产今年预估达7,300亿美元，几乎是2010年水准的两倍，足够支应三年多的进口支出。

基于财政处境稳当有利，沙特决断力及自主性与日俱增，在中东和北非整块区域发挥重要影响力。

过去两年，沙特在区域外交上扮演的角色愈来愈受瞩目：协助镇压邻国巴林的叛乱，向埃及军事政府提供国际收支支持，供应武器和资金给叙利亚反对派战士，并支持就伊朗核议题的强硬立场。

由于被美国在该地区的政策方向激怒，上个月沙特拒绝接受联合国安理会非常任理事国的席位。

**完美风暴**

北美页岩油产量预计未来几年将继续为石油供给量增加约100万桶/日。

除此之外，2020年之前，阿根廷、俄罗斯、南非及其他数国的广大页岩层也可能进入大规模生产。巴西及非洲外海发现的大量油气藏量，也可能在2020年之前开始生产。

美国与伊朗的关系逐渐恢复正常，以及伊朗石油出口限制松绑，可能使全球油市供给再增加100-200万桶/日。伊拉克也野心勃勃欲继续提高产量，挑战沙特的市场份额。

正如能源资料协会(EIA)9月报告的解释，尽管面临页岩油因素影响，但尼日利亚、利比亚、阿尔及利亚、南苏丹、叙利亚及伊拉克一连串的供应遇阻事件，平衡了油市供需，维持油价坚稳。但如果每一个供应遇阻事件最终获得化解，这些也都是可能成为新供给的来源。

沙特本身的能源需求日增，恐怕会减少能够出口的石油数量。国际货币基金组织(IMF)指出，“若没有政策改革，国内能源消耗量料将持续大幅增加。”

“沙特是平均每人能源消耗量最高的国家之一，也是价格最低的国家之一，”IMF指出。“低能源价格是将石油财富分配给人民的方式之一。”

“国际社会在能源价格改革的经验告诉我们，这种政策调整将需要仔细规划，分阶段进行，并且明确地向民众及企业沟通。”

根据IMF的资料，如果沙特国内能源消耗继续以目前的速度成长，到2018年时，占沙特产量的比例将由目前的16%提高到20%以上。

最后，和其他产油国一样，沙特面临廉价天然气的挑战。铁路公司、货车、船东、物流公司及天然气生产商，都在争取扩大使用便宜的液化天然气作为运输燃料，取代燃油。

虽然上述情势发展构成威胁的机率可能不高，但种种趋势都指向同一个方向，也就是沙特决策者可能面临重大挑战。

**压力测试**

IMF指出，油价降低、出口减少、或两者同时发生，仍是沙特金融的最大风险。

“美加的非传统石油料将增产、以及伊拉克和利比亚恢复生产，对沙特石油生产造成的冲击可能大于预期...也可能造成油价更大幅度的下跌，”IMF表示。

虽然沙特过去20年来努力使经济多元化，石油仍占出口收入的80%和预算岁入的90%。

IMF盛赞沙特当局降低支出的短期波动性以及稳健的预算等措施。

然而根据IMF数据，沙特需要每桶80美元以上的价格才能维持预算平衡，这个预算平衡价格过去五年来每桶增长近50美元。

实际上，沙特的政策依赖于持续的高油价和高产量。但这两点都无法得到保障，而且沙特的决策者也深深意识到这些。

在对沙特的风险评估模型中，IMF认为油价(或产量)大幅持续下跌是一个低概率高风险事件。

IMF模拟了两个油价下跌的场景，并断定即便不调整支出，沙特的金融储备能够维持到2021-2025年，这是个非常可观的安全系数。

通过降低贸易差额，沙特可以承受相当长一段时间石油收入减少。但要测试着个缓冲实力的风险很高，因为就算这些缓冲能够撑上好些时间，信心很早就会开始溃散。

**经济多元化**

沙特面临的挑战在于，一方面要实现长期以来承诺的经济多元化，另一方面还要将能源价格上涨对社会贫穷人口的冲击降至最低。

沙特国民的失业率已经高达12%，未来10年随着人口结构变化可能还会增加160-200万需要就业的人口。

“在就业市场上，沙特人主要在公共部门就业，而其他族裔人口主要在民营部门，”IMF指出。

决策者正在通过改善教育来提高沙特人在就业市场的竞争力，“目标是提高沙特工人的生产效率，以及他们获得收入较高的民营部门工作的能力”。

此外，当局还精心制定了就业配额以及民营部门沙特人实质最低工资等政策，以促进民营部门的招聘。

但问题在于，在沙特经济需要进行重大结构性改革之际，沙特领导人需要展现出优异的领导力才能应对其他产油国发起的有力竞争，以及国内能源消费增长的问题。(完)

(译文审校 李爽/张明钧)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。