《KEMP专栏》沙特减产协商打边缘政策牌 力争重拾谈判筹码

图为2007年资料图片，显示沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）总部的储油罐。 REUTERS/ Ali Jarekji

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月28日 - 沙特阿拉伯目前威胁称，除非其他石油输出国组织(OPEC)成员国承担更多减产责任，否则将阻挠减产协议的达成。沙特看来试图藉此重拾一些谈判筹码。

沙特的协商代表在OPEC的9月会议上犯了一个错误，表现得太渴望达成一项协议，反倒鼓励了其他国家立场变得更强硬。

如今沙特试图促使其他成员国做出让步，手段就是提高协议破产的可能性，即如果其他成员国不同意就达不成协议，而这种结果对各国都没有好处。

2014年中到2016年中的两年间，沙特在OPEC内部的立场最为强硬，坚称只有其他所有OPEC成员国和主要非OPEC产油国都参加，沙特才会减产。

不知出于什么原因，沙特立场在2016年6月与2016年9月两次OPEC会议之间发生了重大转变，变得对于达成协议更感兴趣。

这种转变可能源于石油部长易人、沙特外汇储备持续下滑以及国内经济形势不断恶化。

这也可能反映出原来的策略未能在合理的时间框架内平衡油市，以及该国油企将出售股票。

不管到底出于何种原因，沙特谈判代表9月参加了OPEC的最后一轮谈判，决心达成初步协议，并愿意展现为达成协议而具有足够的灵活性。

但是，由于对达成协议的态度显得太热心，甚至有些急切，透露出沙特比伊朗、伊拉克以及俄罗斯更想达成协议。伊朗与伊拉克是沙特在OPEC内的主要对手，而俄罗斯则是OPEC以外的主要竞争者。

觉察到沙特态度的变化，这三个对手的立场都变强硬了，拒绝与沙特一道削减本国产量。

俄罗斯提出要冻产，但美其名曰削减2017年的计划增产。伊拉克暗示要减产，实际更像是冻产。伊朗的立场仍然比较模糊，但坚称不会限制本国的产出。

OPEC的成员国和观察员国都明白，在任何现实的协议中，沙特与亲密盟友阿联酋及科威特都将承担实际减产的大头。

以往的经验显示，沙特及其盟友总是提供大多数减产，而其它成员国则经常不遵守配额。

要达成一项协议以便让供需情况大为收紧，并提振油价，沙特及其盟友需要同意大幅减产。

鉴于其他成员国有过不遵守配额的前科，市场不会太相信这些国家的减产承诺。

沙特官员需要其他产油国作出有象征意义的减产，或至少是可信的冻产，以便给这种屈辱性的让步打上外交掩护，并让国内民众接受这一协议。

为了重新获得一些谈判筹码，沙特官员又打出了边缘政策牌，扬言除非伊朗、伊拉克和俄罗斯更加配合，否则将不会达成任何协议。

但沙特到很晚才抛出边缘政策牌。达不成协议对伊拉克、伊朗和俄罗斯的打击是否真的更大，这一点仍不清楚，这些国家是否准备给予沙特所希望的至少是表面上的减产，也不得而知。(完)