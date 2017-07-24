《KEMP专栏》沙特兑现承诺 削减对美石油出口

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月21日 - 沙特阿拉伯兑现承诺，抑制向美国出口石油，可能旨在排解明显的库存压力，为油价带来支撑。

截至7月14日当周，美国从沙特平均每日进口52.4万桶原油，为七年多以来最低规模(tmsnrt.rs/2eGNVAE)。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，过去四周，美国自沙特进口石油规模平均仅81万桶/日，为2015年1月以来最低。

原油通过平均载油约200万桶的超级油轮运送，因此每周进口数据和油轮抵达时点有关，会有较大波动。

而且进口原油只有通过美国海关清关，才会汇报给EIA，因此每周数据还与海关清关的确切时间密切相关。

不过自6月初以来沙特原油进口确实在下滑，而且这个趋势似乎至少会延续到8月底。

据位于巴黎的全球船货追踪公司Kpler，7月20日有15艘巨型油轮和三艘苏伊士型油轮确认路线是从沙特前往美国。

据Kpler的一分析师称，这些船只数据中包括那些在美国港口卸载中的油轮。还有几艘沙特船货尚不清楚最终目的地。

但2016年同期，有25艘巨型油轮和三艘苏伊士型油轮的船货从沙特抵达美国。

近几周沙特官员曾经公开谈论发往美国的船货减少。

一位熟悉生产政策的沙特石油产业消息人士告诉路透，8月沙特对美国的出口量将低于80万桶/日。

美国的原油和油品库存是全球库存中最透明，也是最引人瞩目的，归功于美国能源资料协会(EIA)每周公布数据。

诸多交易员和分析师将EIA的每周库存数据视为反映全球供需平衡变化的代理指标，尽管数据或许并不能代表整个市场。

沙特及其OPEC与非OPEC盟友迫切希望向心生怀疑的市场展示，减产行动终于开始拉低高企的库存。

因此，削减对美国出口，试图加快降低极其醒目的北美库存，这么做是有道理的。

原油和燃油市场是全球性的，而非区域性的，石油将流入最需要的地区，或是便于储存的地方。

最近几周美国进口的原油总量下降，再加上炼厂高负荷运转，这帮助美国国内原油库存降幅快于每年这个时候的正常水平。（tmsnrt.rs/2gVGypW）

但有迹象显示，沙特对美国出口减少，正被伊拉克增加出口所部分抵消，因炼厂寻找品质最相近的中质和重质高硫原油进行替代。

根据Kpler追踪的船只和船货数据，沙特已增加对印度和日本的出口。这可能抵消对美国出口减少带来的一些影响。(完)