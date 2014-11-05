《KEMP专栏》沙特并未宣布开打数量战

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月4日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周一调降了12月卖给美国的油价以维护自身竞争力。其在美国的市占率遭到加拿大和伊拉克等对手的侵蚀。

据美国能源资料协会(EIA)数据，8月美国自沙特阿拉伯的原油进口量降至每日90万桶以下。

除2009年很短一个时期和2010年初以外，8月沙特对美国原油出口降至1988年以来最低。

过去10年来美国自沙特的进口均值约为每日130万桶，8月仅为该水平的70%。

沙特原油定价较美国一种含硫指标原油有价差，对美国炼厂来说，要比其它原油昂贵。因此沙特阿美迫不得已调低供应美国的原油价格，(按照品级)每桶价差调降0.45-50美元不等，但对欧洲和亚洲市场则是上调了价差。

**竞争对手**

一些评论人士将此次调降美国售价解读为，是沙特蓄意发动针对美国页岩油生产商的价格战讯号。但实际情况要复杂得多。

沙特对美国出口的多数属于较重质原油，且含硫量高于美国北达科他州Bakken和德州Eagle Ford等页岩构造出产的轻质原油。

因而，沙特阿美避免了与增产的美国页岩油展开直接竞争。页岩油产量的下降，主要是由于美国从西非进口原油。

不过这个夏天，该公司的市场份额遭遇了伊拉克、委内瑞拉、巴西和加拿大的竞争，因此沙特阿美下调了在该地区的油价，是为了稳定销量并夺回部分丢失的份额。

**官方售价**

沙特阿美设定原油定价时参照美国、欧洲和亚洲的不同指标油价，在各个地区采用不同的价差来达成最终售价。

过去的经验显示，价差主要用于抵消各地区指标油价间的差异，以保证沙特阿美在各地区的原油售价基本相同。

各地区最终售价的差异要比价差本身小得多。

例如，12月交货的阿拉伯中质原油每桶价差区间超过4美元，在欧洲和亚洲分别为贴水5美元和1.6美元，在美国仅贴水0.65美元。

但是，在油价最高(亚洲)和最低(美国)的地区间，直接售价(指标价加上或减去差价)当前的差距仅略高于2美元。

对阿拉伯轻质原油来说，价差区间达到每桶4.95美元，但目前直接售价的波动区间仅为1.78美元。

**营销策略**

交易商和炼油商需要指标原油来对冲它们对原油价格波动的风险敞口。但是指标原油中没有一种与沙特阿美所售原油品级相似，因此该公司必须每月通过价差来对其原油售价进行大幅度调整，而且不断变化。

沙特阿美的销售人士希望确保(1)沙特阿美所供应的数量被炼厂全数买下，(2)三个地区的售价大致相同。

第一点是显而易见的。沙特石油的定价必须能够与类似等级的石油竞争力，否则炼厂将改买其他品种石油。

第二点就比较微妙。沙特的石油出口受到目的地条款保护，以防止区域间套利：卖给美国炼厂的原油，不得转运与转售给亚洲炼厂。

但其他品种原油可以在区域间销售套利，包括炼油制造的最终油品。

某种程度上，所有的炼厂都在买原油及卖油品这两个市场上相互竞争。

沙特阿美的原油定价，必须确保不会让客户在这两个市场的竞争处于不利局面。

尽管沙特多数原油是透过与市场连结定价的长期合约销售，但如果沙特阿美的石油比起其他品种原油相对昂贵的话，将迅速流失客户。

基于原油与油品市场都可能存在套利交易，因此不同区域间最终价格的差距通常不会超过每桶2-3美元。

**被动的沙特阿美**

官方售价(OSP)的改变，通常被视为沙特政府与沙特阿美高层决策者在市场管理进行“大策略”的迹象。

不过，很大程度上讲，沙特阿美的定价策略是被动反应而非主动出击。该公司根据当前及预期的市场状况而调整价差，目的是维持公司出售石油的竞争力。

最好的状况下，沙特阿美能够通过调整价差，来小幅增加或减少对市场的供应，以及改变各个地区之间的销售分配。

但沙特阿美的价差调整，多数是出于应对外部事件(如精炼需求和其他竞争对手等级原油的供应情况)的需要，而非沙特的策略。

沙特对这三个地区的石油销售分配，一段时间下来呈现出很高的稳定性(与价差形成强烈对比)。

以美国为例，6-8月，沙特阿美的原油显得过于昂贵，日均出口量减少了将近70万桶。

和其他石油销售方一样，为了部分扭转这种情况，沙特阿美缩减价差以增加其石油的吸引力。

降价将加剧美国页岩油生产商承受的竞争压力，但那是政策的间接结果，而非主要目标，主要目标在于维持市场份额。

不管怎样，根据美国能源资料协会(EIA)数据，美洲在沙特2013年石油出口中的占比不到20%。

在占比更大的亚洲市场，沙特阿美实际上已经上调12月份原油价差每桶约一美元。亚洲占沙特2013年石油出口的份额高达近70%，沙特阿美的石油在该地区一直很有竞争力。

调整针对美国市场的价差并不表明，沙特阿美对美国页岩油生产商或其他石油出口国宣布开打数量战。(调高对亚洲的价格也不代表采取相反策略)

但如果所有人都试图保卫各自的市场份额，那么数量战可能是意外后果。迟早总会有人不得不减产：不管是沙特、OPEC、非OPEC产油国如加拿大、美国页岩油生产商，还是大家一起。(完)

(编译 孙茉莉/朱晓军/陈宗琦/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。