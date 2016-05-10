《KEMP专栏》沙特能源部长易人 石油政策可能更加透明

2009年9月23日，资料图片，时任沙特阿美总裁的法力赫（左）和沙特石油部长欧那密在吉达参加阿卜杜拉国王科技大学启用仪式的记者会。 REUTERS/Susan Baaghil

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/戴素萍/陈宗琦/龚芳

路透伦敦5月9日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯任命法力赫(Khalid al-Falih)接替欧那密担任新能源部长，可能会使石油政策风格发生重大变化，但政策本质仍基本不变。

欧那密自1995年以来便担任石油和自然资源部长，很长时间以来一直表示想要退休。

由于包括邻国巴林在内的阿拉伯世界陷入动荡，2011年任命欧那密继任者的计划被推后。该计划是内阁重组行动的一部分。

现在替换欧纳密，是为了实施沙特经济转型计划“愿景2030”而大范围更换部长和高官中的一环。

自1960年以来，沙特先后仅有五位部长负责石油政策。以往，更换石油部长通常与统治者的更迭有关。

沙特国王费萨尔(Faisal)任命亚马尼(Zaki Yamani，任职时间1962-1986年)接替塔里基(Abdullah Tariki，任职时间1960-62年)。国王法赫德(Fahd)则启用纳瑟(Hisham Nazer，任职时间1986-1995年)接替亚马尼。之后时任王储阿卜杜拉(Abdullah，当时的实际统治者)又决定让欧那密(任职时间1995-2016年)接任纳瑟。

欧那密被认为是阿卜杜拉领导的上届政府的亲信，因此现任国王萨勒曼(Salman)及其子副王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)很可能希望由自己任命这个国内最重要官职之一的人选。

近几个月，欧那密对政策似乎已失去控制。他在4月多哈峰会上无所作为，而当时沙特突然放弃国际冻产协议。

**政策连贯性**

过去20年来，欧那密在征询国王和王室意见后，主导沙特的石油价格和产量策略。

法力赫接替欧那密出任能源部长，引发外界质疑既有的政策能否延续，或者藉机调整或改变政策。

沙特维持产量不变、保卫市占率并在2014年下半年允许油价找到自身价位水平的决定，欧那密是主要的推手。

该策略发挥作用所花费的时间更久，代价也远高于沙特决策者的预期。

但该策略看来终于开始奏效，美国页岩油和其他非OPEC产油国的产量急速减少，油价也从近期低位上涨了逾20美元。

即使欧那密是产量政策的主要推手，法力赫和萨勒曼也一直热烈支持。

如果说要有差别的话，那就是萨勒曼似乎偏爱对产量和价格政策采取更为强硬的作法。

在多哈会议之前，萨勒曼似乎就想在沙特与伊朗广泛的外交争端中，动用低油价作为对付伊朗的武器。

萨勒曼在受访时表明不在乎油价是在每桶30美元或70美元，因为这对他们来说都没什么差别。(详见彭博4月21日报导“沙特冀望借重2万亿美元计划，摆脱对石油的倚赖”)

法力赫也坚称沙特将保卫市场份额，允许油价找到自身价位水平，他在周日亦重申此一立场。(详见路透5月8日报导“沙特称将维持石油价格稳定”)

如此一来，则无理由预计沙特产油政策会因新能源部长或副王储的立场，而出现实质上的重大改变。

但由一些重要方面看来，沙特原油的决策风格似将有所转变。

**现代沟通方式**

法力赫所享有的自主权可能远远比不上欧那密及亚马尼等前任油长。

萨勒曼表明他将全权掌控石油政策，意图采取更积极的作法。王室将尊重法力赫的意见，但拥有最终的裁定权。

从其他方面看来，法力赫可望采取更现代且更专业的作风。他来自较年轻的世代，麦肯锡顾问力倡其采行现代化的作法，而这种作法也囊括在沙特愿景2030年计划当中。

其中一项主要且最受欢迎的变革可望为，能源部与媒体及市场的沟通方式。

数十年来，沙特的石油价格及生产策略发布的方式，均是藉由一名波湾OPEC高层消息人士透露给其偏好的记者及分析师得知。

这套选择性简报系统与其他大宗商品及金融市场的做法大相迳庭，得到的结果一直令人困惑且欠缺透明度，令双方都不满意。

于是一套被冠以“OPEC观察人士”的人马应运而生，帮助解读沙特的政策，一如以前的“苏联观察人士”或1980年代的“美联储观察人士”。

过去两年，在欧那密及其顾问的努力下，沙特已采取一些初步举措，加大开放力度，例如公布部长级重要声明的文本。

法力赫可能会朝这个方向继续努力，引入一种更现代也更专业的沟通方式，其中可能包括任命一位合适的媒体发言人，并升级网站。

事实证明，法力赫有较强的意愿公开充分地讨论油市发展以及沙特策略--他在2015年1月的世界经济论坛上滔滔不绝地进行了一次直言不讳的分析。

在法力赫的领导下，沙特政策将变得更加清晰一致，进而改善信心，消除油价不稳的一大根源。

由于沙特准备将沙特阿美部分私有化，更多关于开采、产量与储备的数据必须公诸于投资者。

法力赫可能有助于加快这场提升开放度与责任感的转型。(完)