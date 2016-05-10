《KEMP专栏》沙特能源部长易人 石油政策可能更加透明

《HOME专栏》美国向WTO投诉中国补贴铝业 有适得其反之虞
美国曾经是全球最大的铝生产国，最多的时候有22家炼厂，但从2011年到现在，还在维持经营的炼厂数目已经从14家萎缩到只有五家。
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp;编译 许娜/戴素萍/陈宗琦/龚芳
路透伦敦5月9日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯任命法力赫(Khalid al-Falih)接替欧那密担任新能源部长，可能会使石油政策风格发生重大变化，但政策本质仍基本不变。
欧那密自1995年以来便担任石油和自然资源部长，很长时间以来一直表示想要退休。
由于包括邻国巴林在内的阿拉伯世界陷入动荡，2011年任命欧那密继任者的计划被推后。该计划是内阁重组行动的一部分。
现在替换欧纳密，是为了实施沙特经济转型计划“愿景2030”而大范围更换部长和高官中的一环。
自1960年以来，沙特先后仅有五位部长负责石油政策。以往，更换石油部长通常与统治者的更迭有关。
沙特国王费萨尔(Faisal)任命亚马尼(Zaki Yamani，任职时间1962-1986年)接替塔里基(Abdullah Tariki，任职时间1960-62年)。国王法赫德(Fahd)则启用纳瑟(Hisham Nazer，任职时间1986-1995年)接替亚马尼。之后时任王储阿卜杜拉(Abdullah，当时的实际统治者)又决定让欧那密(任职时间1995-2016年)接任纳瑟。
欧那密被认为是阿卜杜拉领导的上届政府的亲信，因此现任国王萨勒曼(Salman)及其子副王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)很可能希望由自己任命这个国内最重要官职之一的人选。
近几个月，欧那密对政策似乎已失去控制。他在4月多哈峰会上无所作为，而当时沙特突然放弃国际冻产协议。
**政策连贯性**
过去20年来，欧那密在征询国王和王室意见后，主导沙特的石油价格和产量策略。
法力赫接替欧那密出任能源部长，引发外界质疑既有的政策能否延续，或者藉机调整或改变政策。
沙特维持产量不变、保卫市占率并在2014年下半年允许油价找到自身价位水平的决定，欧那密是主要的推手。
该策略发挥作用所花费的时间更久，代价也远高于沙特决策者的预期。
但该策略看来终于开始奏效，美国页岩油和其他非OPEC产油国的产量急速减少，油价也从近期低位上涨了逾20美元。
即使欧那密是产量政策的主要推手，法力赫和萨勒曼也一直热烈支持。
如果说要有差别的话，那就是萨勒曼似乎偏爱对产量和价格政策采取更为强硬的作法。
在多哈会议之前，萨勒曼似乎就想在沙特与伊朗广泛的外交争端中，动用低油价作为对付伊朗的武器。
萨勒曼在受访时表明不在乎油价是在每桶30美元或70美元，因为这对他们来说都没什么差别。(详见彭博4月21日报导“沙特冀望借重2万亿美元计划，摆脱对石油的倚赖”)
法力赫也坚称沙特将保卫市场份额，允许油价找到自身价位水平，他在周日亦重申此一立场。(详见路透5月8日报导“沙特称将维持石油价格稳定”)
如此一来，则无理由预计沙特产油政策会因新能源部长或副王储的立场，而出现实质上的重大改变。
但由一些重要方面看来，沙特原油的决策风格似将有所转变。
**现代沟通方式**
法力赫所享有的自主权可能远远比不上欧那密及亚马尼等前任油长。
萨勒曼表明他将全权掌控石油政策，意图采取更积极的作法。王室将尊重法力赫的意见，但拥有最终的裁定权。
从其他方面看来，法力赫可望采取更现代且更专业的作风。他来自较年轻的世代，麦肯锡顾问力倡其采行现代化的作法，而这种作法也囊括在沙特愿景2030年计划当中。
其中一项主要且最受欢迎的变革可望为，能源部与媒体及市场的沟通方式。
数十年来，沙特的石油价格及生产策略发布的方式，均是藉由一名波湾OPEC高层消息人士透露给其偏好的记者及分析师得知。
这套选择性简报系统与其他大宗商品及金融市场的做法大相迳庭，得到的结果一直令人困惑且欠缺透明度，令双方都不满意。
于是一套被冠以“OPEC观察人士”的人马应运而生，帮助解读沙特的政策，一如以前的“苏联观察人士”或1980年代的“美联储观察人士”。
过去两年，在欧那密及其顾问的努力下，沙特已采取一些初步举措，加大开放力度，例如公布部长级重要声明的文本。
法力赫可能会朝这个方向继续努力，引入一种更现代也更专业的沟通方式，其中可能包括任命一位合适的媒体发言人，并升级网站。
事实证明，法力赫有较强的意愿公开充分地讨论油市发展以及沙特策略--他在2015年1月的世界经济论坛上滔滔不绝地进行了一次直言不讳的分析。
在法力赫的领导下，沙特政策将变得更加清晰一致，进而改善信心，消除油价不稳的一大根源。
由于沙特准备将沙特阿美部分私有化，更多关于开采、产量与储备的数据必须公诸于投资者。
法力赫可能有助于加快这场提升开放度与责任感的转型。(完)
(译文审校 徐文焰/于春红/郑茵)
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