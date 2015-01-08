《KEMP专栏》美国页岩油产量将于2015年底前下滑

美国加州Bakersfield的一处油田中的油泵。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月7日 - 除非油价回升，否则美国石油产量将在2015年底前开始下滑，因为新钻探油井的产量不足以弥补2013和2014年完工油井产量下滑的缺口。

未来的产量将取决于现有油井产量减少的速度(即所谓的产量下降曲线)、老油井的平均年龄、以及新钻探油井的数量及其产能。

贝肯(Bakken)、二叠纪盆地(Permian Basin)与鹰滩(Eagle Ford)普通页岩油井产量下滑的曲线都能在网路上轻松取得，就像各产区油井数量及其大致年龄这些普通数据一样。

短期而言，美国石油产量料将持续增长，因为继2014年前10个月钻探活动创纪录新高后，还有一批积压的油井等待配备水力压裂工人及完工。

例如，根据北达科他州矿业资源部，该州在2014年10月底约有650座油井有待完工，因为钻探团队的作业速度快于收尾团队。

随着这些油井完工，报告的产量将会大幅增加，因为新完工油井在投产后的前几天乃至前几个月里都具有很快的生产速度。

但在这些积压的油井投产后，产量将趋于稳定，而后开始下滑，因为新钻探的与已完工的油井产量，赶不上较老油井产量下滑的速度。

**新钻探的油井**

据州级监管机构，对于贝肯页岩油产区上一座普通油井来说，日产量在第一年末下降约65%，到第二年末再降约35%，第三年末再降15%，以后每年下降10%左右。

贝肯页岩油产区目前大约有8,600座油井投产，其中超过2,000座于2014年钻探并完工，另外各有1,700座始于2013和2012年的油井。

近四分之一的贝肯油井投产不足一年，他们的产量料在未来一年下降多达三分之二。

总计超过一半的贝肯油井投产不足三年，而大部分石油产出都来自那些产量迅速下降的油井。

为填补诸多新油井产量下降的空白，公司可能需要在2015年再钻探逾2,000座新油井。

但钻探率已经开始大幅下滑，且除非油价回升，否则新井数量将远远落后于应有的更替步伐。

矿产资源部数据显示，该州营运中的钻井平台数量已从10月的191座，降到仅仅169座。

几乎可以肯定，未来数月钻探活动将进一步下降，因钻井平台工作人员的现有合同即将到期。

**储备现金**

Plains Marketing公布的价格显示，贝肯(Bakken)页岩油产区的低硫原油1月6日每桶不到32美元，高硫原油则不到23美元。

以这样的价格来看，贝肯油田无论是在核心还是外围地区，钻探新井从经济角度讲都不划算。

页岩油领域以中小规模独立油企为主，大多依靠借款作为新井开发资金，如今已经负债累累。

当前形势下最迫在眉睫的是限制新钻井成本支出、放弃那些不赚钱的钻井计划(以当前的价格来看大多都不盈利)，从而尽可能多地保留现金。

另两个主要页岩油产区--德州Permian Basin和Eagle Ford虽略有差别，但也是同样模式。

在这两个页岩区，还有不少2013年和2014年打出的相对较新的油井，但数量正在迅速下降。与此同时，钻探设备闲置，负债累累的小型勘探和生产企业试图储备现金。

整个美国来看，过去四年石油日产量激增逾300万桶，仅过去两年就增加超过200万桶。

但几乎所有增加的产量都来自于最近发展遇阻的页岩井。目前，页岩井数量迅速减少，要想维持产量都必须以新井来弥补缺口，更不用说增产了。

但钻进速度在下降。据油田服务公司Baker Hughes，自10月10日以来，该领域已闲置近130个石油钻井平台(占总数的8%)。

石油钻井平台正在以2009年金融危机以来最快速度闲置，接下来的几个月，还将有数百个平台停产。

最后的结果就是，产量逐月下降的情形将持续到年底，不过接下来几个月可能又会继续增加。

**生产力和成本**

一些分析师曾质疑美国石油产量是否会真的减少，认为油井钻探生产力的提高，将会弥补钻探率和油井开采的降低。

这似乎难以置信。考虑到相对较新油井的大量储存量，钻探率的快速下滑，以及钻探活动的急速减少，生产率必须要有切实巨大的改善才能维持产量持平，更不用说要保持增长势头了。

随着新的劳动合同的重新谈判，成本将会降低。不过成本必需要相当大规模的减少才能确保页岩油有利可图，在德州和俄克拉荷马州每桶油低于45美元，北达科他州则是每桶35美元。

对此，对产量持乐观看法的分析师(对价格看法偏空)能够举出两个重要的例子，即便价格大幅下滑，其产量仍持平，甚至是继续增产。

2009年，北达科他州和美国的石油产量大体持平，并没有下降很多，尽管当时适值金融危机、经济衰退及新的开采活动减慢，油价遭遇垂直下落。

此外，自2008年以来美国天然气生产每年一直保持着增长，尽管天然气价格低迷，且天然气钻井平台的数量减少了四分之三以上。

不过这两个例子并不能带来多少安慰。2009年，当时开采的页岩油井数量较少，不足1,000个，仅占全国石油产量很小的比例，而价格最终非常快速的反弹。

虽然价格下滑，且天然气钻井平台数量减少，但美国天然气生产一直得以维持的原因是，油井开采中伴生的天然气产量巨增。

美国天然气生产一直借助石油荣景的支撑。页岩油生产商则没有这样的支撑力量。总而言之，除非价格自当前水准回升，否则年底前美国页岩油产量很有可能减少。(完)

(编译 陈宗琦/艾茂林/李爽/孙茉莉; 审校 许娜/艾茂林/郑茵/龚芳)

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