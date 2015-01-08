《KEMP專欄》美國頁巖油產量將於2015年底前下滑

美國加州Bakersfield的一處油田中的油泵。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者為路透專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 John Kemp

路透倫敦1月7日 - 除非油價回升，否則美國石油產量將在2015年底前開始下滑，因為新鑽探油井的產量不足以彌補2013和2014年完工油井產量下滑的缺口。

未來的產量將取決於現有油井產量減少的速度(即所謂的產量下降曲線)、老油井的平均年齡、以及新鑽探油井的數量及其產能。

貝肯(Bakken)、二疊紀盆地(Permian Basin)與鷹灘(Eagle Ford)普通頁巖油井產量下滑的曲線都能在網路上輕松取得，就像各產區油井數量及其大致年齡這些普通數據一樣。

短期而言，美國石油產量料將持續增長，因為繼2014年前10個月鑽探活動創紀錄新高後，還有一批積壓的油井等待配備水力壓裂工人及完工。

例如，根據北達科他州礦業資源部，該州在2014年10月底約有650座油井有待完工，因為鑽探團隊的作業速度快於收尾團隊。

隨著這些油井完工，報告的產量將會大幅增加，因為新完工油井在投產後的前幾天乃至前幾個月裡都具有很快的生產速度。

但在這些積壓的油井投產後，產量將趨於穩定，而後開始下滑，因為新鑽探的與已完工的油井產量，趕不上較老油井產量下滑的速度。

**新鑽探的油井**

據州級監管機構，對於貝肯頁巖油產區上一座普通油井來說，日產量在第一年末下降約65%，到第二年末再降約35%，第三年末再降15%，以後每年下降10%左右。

貝肯頁巖油產區目前大約有8,600座油井投產，其中超過2,000座於2014年鑽探並完工，另外各有1,700座始於2013和2012年的油井。

近四分之一的貝肯油井投產不足一年，他們的產量料在未來一年下降多達三分之二。

總計超過一半的貝肯油井投產不足三年，而大部分石油產出都來自那些產量迅速下降的油井。

為填補諸多新油井產量下降的空白，公司可能需要在2015年再鑽探逾2,000座新油井。

但鑽探率已經開始大幅下滑，且除非油價回升，否則新井數量將遠遠落後于應有的更替步伐。

礦產資源部數據顯示，該州營運中的鉆井平台數量已從10月的191座，降到僅僅169座。

幾乎可以肯定，未來數月鑽探活動將進一步下降，因鉆井平台工作人員的現有合同即將到期。

**儲備現金**

Plains Marketing公布的價格顯示，貝肯(Bakken)頁巖油產區的低硫原油1月6日每桶不到32美元，高硫原油則不到23美元。

以這樣的價格來看，貝肯油田無論是在核心還是外圍地區，鑽探新井從經濟角度講都不劃算。

頁巖油領域以中小規模獨立油企為主，大多依靠借款作為新井開發資金，如今已經負債累累。

當前形勢下最迫在眉睫的是限制新鉆井成本支出、放棄那些不賺錢的鉆井計劃(以當前的價格來看大多都不盈利)，從而盡可能多地保留現金。

另兩個主要頁巖油產區--德州Permian Basin和Eagle Ford雖略有差別，但也是同樣模式。

在這兩個頁巖區，還有不少2013年和2014年打出的相對較新的油井，但數量正在迅速下降。與此同時，鑽探設備閑置，負債累累的小型勘探和生產企業試圖儲備現金。

整個美國來看，過去四年石油日產量激增逾300萬桶，僅過去兩年就增加超過200萬桶。

但幾乎所有增加的產量都來自於最近發展遇阻的頁巖井。目前，頁巖井數量迅速減少，要想維持產量都必須以新井來彌補缺口，更不用說增產了。

但鉆進速度在下降。據油田服務公司Baker Hughes，自10月10日以來，該領域已閑置近130個石油鉆井平台(占總數的8%)。

石油鉆井平台正在以2009年金融危機以來最快速度閑置，接下來的幾個月，還將有數百個平台停產。

最後的結果就是，產量逐月下降的情形將持續到年底，不過接下來幾個月可能又會繼續增加。

**生產力和成本**

一些分析師曾質疑美國石油產量是否會真的減少，認為油井鑽探生產力的提高，將會彌補鑽探率和油井開採的降低。

這似乎難以置信。考慮到相對較新油井的大量儲存量，鑽探率的快速下滑，以及鑽探活動的急速減少，生產率必須要有切實巨大的改善才能維持產量持平，更不用說要保持增長勢頭了。

隨著新的勞動合同的重新談判，成本將會降低。不過成本必需要相當大規模的減少才能確保頁巖油有利可圖，在德州和俄克拉荷馬州每桶油低於45美元，北達科他州則是每桶35美元。

對此，對產量持樂觀看法的分析師(對價格看法偏空)能夠舉出兩個重要的例子，即便價格大幅下滑，其產量仍持平，甚至是繼續增產。

2009年，北達科他州和美國的石油產量大體持平，並沒有下降很多，盡管當時適值金融危機、經濟衰退及新的開採活動減慢，油價遭遇垂直下落。

此外，自2008年以來美國天然氣生產每年一直保持著增長，盡管天然氣價格低迷，且天然氣鉆井平台的數量減少了四分之三以上。

不過這兩個例子並不能帶來多少安慰。2009年，當時開採的頁巖油井數量較少，不足1,000個，僅占全國石油產量很小的比例，而價格最終非常快速的反彈。

雖然價格下滑，且天然氣鉆井平台數量減少，但美國天然氣生產一直得以維持的原因是，油井開採中伴生的天然氣產量巨增。

美國天然氣生產一直借助石油榮景的支撐。頁巖油生產商則沒有這樣的支撐力量。總而言之，除非價格自當前水準回升，否則年底前美國頁巖油產量很有可能減少。(完)

(編譯 陳宗琦/艾茂林/李爽/孫茉莉; 審校 許娜/艾茂林/鄭茵/龔芳)

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