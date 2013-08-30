《Kemp专栏》若叙利亚遭军事打击 油价是否会下滑？

撰稿 John Kemp；编译 杜明霞

路透伦敦8月29日 - 油价自6月开始的快速涨势已经具有轻度泡沫的所有特征，这轮涨势吸引了许多对冲基金和基金经理，他们的布仓方式几乎全部相同，都预计油价将进一步上涨。

问题是，油价是将进一步上扬，还是泡沫会出现破裂？

如果叙利亚遭到军事打击，是否会引发油价下降？

6月6日至7月23日期间，美国轻质原油期货上涨近每桶14美元(15%)，布兰特原油期货上升5美元(5%)。

同期对冲基金和其他基金经理将美国原油期货净多仓从相当于2.58亿桶原油，提高到创纪录的4.01亿桶。他们的布兰特原油期货净多仓从1.64亿桶增至1.88亿桶(见表1)。

基金经理对美国原油期货的多仓与空仓之比增加一倍，从4.5:1增至9.3:1。对布兰特原油期货的多空仓之比从3.9:1升至4.6:1(见表2和表3)。

随后对冲基金开始削减多仓，但油价仍坚挺而且之后进一步上涨，因为中东地区安全局势恶化。

截至8月20日，基金经理的美国原油期货净多仓已经降至3.61亿桶，多空仓之比为7.1:1。

但是油价和投机仓位之间的连动性非常明显，特别是对美国原油期货来说。自从2010年来，基金经理增减仓位与原油期货价格的涨跌之间就有着非常密切的关联(见表4和表5)。

相较于布兰特原油期货，美国原油期货的这种关联更加密切和引人关注。美国原油更受金融投资者的欢迎，受这些投资者的影响也更大。而布兰特原油更受实货因素主导。

**市场陷入锁定多头状态**

出现泡沫并不意味着油价不是因为基本面稳健而上升。推动油价上涨的稳健基本面因素包括：美国商业原油库存降低，北海油田进行夏季维修，北非原油供应中断，现在东地中海地区地缘政治环境不断恶化。

不过，市场已经“锁定”了一个典型的泡沫，因为所有的对冲基金和基金经理们都试图在同一时间对油价采取同样的看涨操作，对美国原油和布兰特原油的期货和期权建立多仓。

瑞士联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology)的Didier Sornette认为，市场锁定是泡沫的根本特点。Sornette在2003年“股市为何会崩溃(Why Stock Markets Crash)”一书中写道，锁定行为发生时，价格看法具有多样性的正常情况会变成看法一致，这种行为发生在资产泡沫和泡沫破裂之前，会导致价格暴涨和暴跌。

一旦市场陷入锁定状态，价格波动趋势就会加剧，直到完全脱离基本面因素，这时至少部分市场人士会试图挽救，而这会让走势出现同样残酷的逆转。

锁定的和指数型的价格走势通常是大涨结束或者暴跌临近的信号，至少在时间上是如此，不过在价格上却未必。有句格言现在依然适用，那就是市场延续非理性状态的时间要比你我挺着维持不破产状态的时间长。

**等待冲突发生**

问题是当前油价的轻度泡沫是否接近最大状态，还是可能进一步膨胀。谨慎来看，有些理由认为该泡沫可能接近最大状态。

7月底和8月初时，对冲基金持有的超过可报告限额的美国原油期货仓位有115-120个。目前规定的可报告限额为，持有350口期货合约，即350,000桶石油当量的仓位。而且一些对冲基金可能不止只有一个仓位。据美国商品期货交易委员会(CFTC)称，可报告仓位的近期低位是6月4日所及的91个。

过去六年，对冲基金所持多仓的可报告仓位在低至51和高至162(2011年3月所及，只比2011年5月5日市场暴跌早了几周)之间徘徊，均值为100个。

截至7月底和8月初，对冲基金可报告持仓数量远高于均值，而且他们的净多仓总和处于纪录水准。对冲基金平均净多仓超过3,500口合约(相当于350万桶)。

这种仓位仍可能增加，因为有更多对冲基金受到吸引进入市场，不过数量明显比两个月前少了很多。

布兰特原油期货周四报每桶115.75美元，从上日触及的117美元上方的六个月高位回落。

“我们相信未来几天，布兰特原油可能再涨5-10美元，升至120-125美元，由于(叙利亚遭受)军事打击的预期或者已经开始军事打击的消息。”Socgen的Mike Wittner在客户报告中说。

“如果这一地区冲突对伊拉克或其他地区产生严重影响，造成原油供应中断，布兰特原油可能短暂涨至150美元，”他补充说。

至少部分对冲基金会将美国及其盟国对叙利亚进行军事打击，以及与之相关的油价上涨，视作逢高卖出并削减多仓的机会。

“传言出现时买进，传言证实后卖出，”仍是忠告。这也是一些原油分析师认为，一旦发生军事打击，油价就可能上涨但涨势或不会持久的一个原因。(完)

(译文审校 石冠兰/隋芬)

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