《KEMP专栏》美国石油天然气产业峰回路转

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John Kemp 编译 王颖/侯雪苹/王琛/戴素萍

路透伦敦1月17日 - 美国石油生产企业期待2017年迎来好日子，美国油气产业已度过本轮周期的低点，又走上了扩张的大道。

2016年上半年美国国内石油天然气产量触及低位，下半年由于钻探活动因应油价走高而有所升温，产量显现复苏迹象。

美国石油产量在2016年7-10月期间基本持平，2015年4月-2016年6月期间则一路下滑。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，2016年7-10月期间天然气产量也持稳，当年稍早亦下滑。

油气产量的下降趋势，被陆地钻探活跃钻机数量的大幅反弹所遏止，特别是在西德克萨斯。

全美富油层段活跃钻机数，比2016年5月底时的低点增加了200个，增幅达到65%。(tmsnrt.rs/2jvgBgI)

根据油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，天然气钻机数比8月底时的低点增加55个，增幅68%。

所有新增钻机中，有半数以上安装在位于德克萨斯州西部和新墨西哥州东南的二叠纪盆地(Permian Basin)。该地区已成为美国头号页岩油产区。

**二叠纪盆地的繁荣**

二叠纪盆地的堆积层富含有机物，页岩层相对较浅，因此开采企业若想在低油价环境下以较低成本和风险增加石油生产，这一地区便成为理想目标。

长期以来，二叠纪盆地一直都是全球生产效率最高的富含油气沉积盆地之一，也是勘探程度最好的盆地之一。

但在水平钻井和水力压裂技术诞生前，只能从砂岩和碳酸盐岩储层当中开采油气。

如今，钻探公司可以将厚厚的不渗水页岩层作为开采目标，这类页岩层是多数油气的来源，因此该盆地在过去成为最大产区。

得益于定位、钻井和压裂效率的提高，二叠纪盆地油井开始30天的产量就比2014年高出近60%，这些优势在随后数月还将持续。

目前，二叠纪盆地的生产商在油井定位方面更加仔细，延长油井水平钻探部分的长度，并改进打井技术。

钻探步速加快，2014年以来二叠纪油井的平均钻探时间减少了20%左右。

结果就是，与早些年相比，为保持任何既定产量所需的钻机数量大大下降。

包括北达科他州Bakken和宾夕法尼亚州Marcellus/Utica在内的其它页岩油和天然气产区，钻探活动自5月底以来也在提高。

所有这些产区效率的巨幅提高，以及钻探成本的下降，是对2014/15年油气价格下跌的一个直接反馈响应。

油气价格的低迷已令美国油气商更加精简，2010-2014年油气价格大涨时大量的低效现象已消失不见。

**需求相应增加**

钻探活动的恢复现在正带动油田服务需求增长，以及就业形势改善。

油气生产以及相应的支持服务方面的岗位数量，在2016年第二季和第三季持稳，并在第四季小幅攀升(tmsnrt.rs/2jv58gW)。

美国油气行业逐步企稳及开始复苏，反映了去年上半年以来油气价格的大幅上涨。

美国原油期货价格自2016年1月和2月以来上涨了约三分之二，指标天然气价格自3月来亦倍增。

早在11月特朗普当选美国总统，以及OPEC和非OPEC在11月和12月磋商减产协议之前，转折点就出现了。

尽管如此，这两个因素可能通过人气改善、以及(如果OPEC与非OPEC产油国达成协议)有助于支撑油价而进一步提振美国石油和天然气产量。

目前主要的风险在于美国石油和天然气生产商增产的速度是否会快于需求，并造成该行业回到小低潮。

再次出现2014年至2016年初那样的长期深度低迷的可能性不高，但周期较短且程度较轻的低潮期则很有可能。

如果美国页岩油产量开始急速上升，沙特和其他OPEC产油国可能就必须增产来维持市场份额，并导致油价再次下跌。

美国石油和天然气产业领袖已承诺这次的作法会更“严谨”，重心放在提高获利，而不是产量，但随着价格和信心的回升，这点可能难以保持住。(完)