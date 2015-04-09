《KEMP专栏》美国石油生产可能正在接近顶峰

图为美国加州Bakersfield附近油田的抽油机和管线。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 王丽鑫/杜明霞/汪红英/刘秀红

路透伦敦4月8日 - 根据美国能源资料协会(EIA)公布的新预测，美国原油生产本月将达峰值。

EIA在4月版本的短期能源展望中预计，4月原油平均日产量将为937万桶，5月维持该水平，到6月降至933万桶，9月时料降至904万桶。

石油生产料提前一个月达到峰值，日产量较EIA的1月时的预测低1万桶，反映井口油价持续低迷，以及新井钻探比预期更快放缓。

预计生产在未来18个月不会超过本月水平。EIA对2016年底水准的预测较三个月前下调23万桶/日。

尽管EIA对布兰特价格的预测基本持平，但对2015年余下时间及2016年西德克萨斯中质油价格预测大幅下调，反映库存增加及美国原油持续疲软。

原油钻机数量已经进一步减少，且下降速度超过去年的预期。Baker Hughes发布报告称，上周原油钻机数量为802个，较10月初整整下降50%。

加强目标选择以及其他改进效能的举措，比如只采用最强大的钻机、开采更长的页岩层和更快抵达目标深度等，都不大可能完全抵消钻机数量腰斩的影响。

钻机数据显示，来自新油井的产量如果不是已经在减少，就很可能很快就会开始减少。鉴于2013年和2014年钻探的油井产量快速下降，新油井和现有油井的总产量很快就会下滑。

**数据延迟**

目前我被问到的最普遍问题就是：若钻机数量减少了50%，为什么产量还在增加？

答案很简单：产量变化数据要比新钻探油井数量变化延迟六个月或以上时间。

钻机钻探一口新的油井需要20-30天，油井压裂及所有地上设备就位又需要60天或更长时间，然后油井才能开采出第一桶原油。

大多数主要产油州要求油井运营商每月提交油气产量报告，但运营商在一口新油井开始产油两至三个月之后再提交首份月度报告，也是司空见惯的。

即便是投产两三个月后才提交的首份报告，或许也不能代表整个月的产量，因为新油井可能是在所报告月份的中途开始生产的。

产量报告提交后，还要经由州监管机构来编纂及公布，导致数据进一步被推迟。

还有一些运营商会在法定正式截止日期后提交报告，这些迟报的油井意味着最初的总产量数据可能会被修正，有时甚至是被大幅修正，尤其是在有大量小型油井所有者和运营商的德克萨斯州。

EIA的周度及月度报告中包含对美国产油量的预估数据。但是，这些预估是基于有限数据的推算，会存在估算误差，而且在产量趋势发生变化时，这种误差可能还会特别大。

钻机数量是未来产油量趋势的领先指标(尽管还非常不完善)，而产量报告则是滞后指标。

根据当前的产量报告去预测未来的产量情况，就好比看着后视镜开车一样。

即便产油量会在本月或下个月触顶，但一时半会还不能反映到数据之中，估计至少到7、8月或更晚才能反映出来。

但是，到触顶已显而易见时，实际产油量可能已下降好几个月了。(完)

(审校 孙茉莉/张若琪)

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