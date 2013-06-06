《Kemp专栏》美国页岩油崛起 改变全球油品供应格局

图为美国加州，蒙特雷页岩地层上的页岩油钻机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张明钧/侯向明/许娜

路透伦敦6月5日 - 美国页岩油产出不断增加，已然使其削减尼日利亚及阿尔及利亚等国的轻质原油进口，过去两年的降幅超过五成。

页岩油产出成长速度出乎预料之快，经验丰富的观察家将之视为供给冲击(supply shock)，但这也是品质冲击。

国际能源署(IEA)上月表示，“美国轻质页岩油独树一格，其产出增加意外导致全球原油供给的品质发生变化。”

“美国页岩气及页岩油所产生的冲击...几乎遍及全球油市的各个角落，”IEA在其2013年中期原油市场报告中写道。

“这股强大的生力军正在重新定义世界各地的原油生产、加工、贸易及消费。未来五年内，全球油品供应链中的每个环节几乎都会经历某种程度的转变，”IEA总结称。

**进口减少**

2013年前三个月，美国炼油业者进口的原油数量降至6.81亿桶，低于2011及2012年同期的7.85-8.0亿桶。

进口减少的部分全数集中在轻质原油，也就是与美国国内Bakken及Eagle Ford等页岩油最直接竞争的品种。事实上过去两年中质及重质原油进口有增无减。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，2013年第一季API比重35级或以上的轻质原油进口降至仅7,600万桶，2012年同期进口为1.30亿桶，2011年时进口1.62亿桶。

图表1：(link.reuters.com/zyh68t)

图表2：(link.reuters.com/caj68t)

来自尼日利亚的进口下滑超过5,200万桶，对阿尔及利亚原油的进口减少2,100万桶。尼日利亚所产原油多数为含硫量极低的轻质原油。

反观API比重30级或以下的中重质原油进口则是自2011年起略微走高。(请参见图1及图2)

法律限制约束了美国原油的出口。

但通过取代尼日利亚和阿尔及利亚同等数量的轻质原油，并迫使这些国家到欧洲和亚洲寻找新的市场，美国页岩油正在实际上打入全球市场。

其结果是，全球原油供应品类会变得更轻质(且含硫更低)，从根本上改变轻质-低硫和重质-高硫原油之间的定价关系，并大大降低炼厂需为布兰特原油等轻质原油支付的传统升水水准。

与此同时，炼厂需求正转向能够生产更多柴油的较重质原油，因为汽车能效和乙醇混合技术的改善在一点一点侵蚀美国的汽油消费。

**品质冲击**

据IEA数据，到2018年北美页岩油产量料每日再增加230万桶，占到全球产出增量的25%以上。

在页岩革命之前，普遍看法是全球原油供应品类将变得更重且含硫更高，因为北海和其他地区高品质油田产量的不断减少，迫使炼厂越来越多的依赖来自沙特、委内瑞拉和加拿大的高柏油含量的重质原油供给。

美国和亚洲炼厂的反应是进行大手笔投资，来去除当中不受欢迎的硫，并将加工重质高硫原油留下的残余物进行转化。

页岩油已颠覆了所有这些考虑。来自Bakken页岩层的原油通常API比重在40级或更高。沙特原油通常为30或更低。委内瑞拉原油通常低于20级，有时甚至最低到10级。

IEA表示，页岩油“非常适合美国一些原本濒临关闭的炼厂，(但)对押注重质与轻质原油价差走阔、并大举投资升级产能的其他业者而言，供应荣景既带来了挑战，也带来了机遇”。

其影响范围并不限于美国。鉴于北美炼厂用页岩油取代尼日利亚和阿尔及利亚轻质原油，因此后者不得不在欧洲和亚洲开拓新市场，而在那里它们又将与当地原油相竞争，例如布兰特原油和马来西亚塔皮斯原油。

原油供应品类的意外轻质化，不仅向未能投资进行昂贵设备转换的美国东海岸及欧洲炼厂抛出了救生索，而且也改变了石油输出国组织(OPEC)内部的力量对比，使力量的天枰进一步向海湾地区较重质原油生产国倾斜，并远离非洲等轻质原油生产国。

非洲的轻质油生产国被迫重新调整出口，把目光投向亚洲而非大西洋沿岸。出口亚洲的航程更远，那里的炼厂具备更大的灵活性也更会讨价还价，从而使得这些国家出口轻质油一贯要求的升水缩窄。(完)

(译文审校 王兴亚/隋芬)

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