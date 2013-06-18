《KEMP专栏》美国页岩油迫使沙特调整油价

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月18日 - 即使美国原油出口禁令没有放松，页岩油气革命的震撼波也已经扫到亚洲。
最明显的莫过于它对沙特阿拉伯官方售价(OSP)造成的改变。
沙特的原油出口有超过半数是输往中国等亚洲国家。而因为美国原油出口禁令之故，没有任何美国页岩油输至亚洲。
然而，产自北达科他州及德州页岩的轻质低硫原油产量大增，取代了过去向尼日利亚、利比亚等轻质原油产油国购买的进口石油，已经深刻影响了石油售价。
其中一个结果就是轻质原油与重质原油之间的价差大幅缩窄，这加剧了非洲轻质原油产油国所面临的问题。
**沙特原油品级**
在2011年之前，世界各地炼厂的石油边际需求愈来愈倾向要求轻质及低硫，而产油国提供的边际供应则愈来愈倾向重质及高硫，导致轻质与重质原油形成天价价差。
从2011年起，这个情况扭转了。炼厂的边际需求转向较重质及较高硫，而供应到市场的边际供给则是较轻质及低硫的页岩油，造成轻/重质原油价差缩窄。
这个巨大转变可以在沙特官方售价(OSP)的结构明显看出。6月时，沙特卖给亚洲炼厂的重质原油OSP，只比轻质原油便宜2.70美元，相较之下，两年前，两者价差将近6美元。(link.reuters.com/hek88t)
沙特出口多种原油品级，每一种都是以数个不同油田的产油调和而成，而且各品级各自定价，定价是依据与国际指标油品挂钩的升水贴水算式系统得出。卖给亚洲炼厂的Arab Light、Arab Medium及Arab Heavy三种品级，都是以阿曼/迪拜原油及布兰特为指标。
比起布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)等国际指标原油，沙特所有原油品级都属于较重质且含硫量较高。
根据Lukoil及保加利亚化工冶金大学研究人员发表的一篇文章，以减压蒸馏处理Arab Medium及Arab Heavy两种原油品级，会残留60%的渣油，而布兰特只有40%。
这两种沙特原油品级都含有大量沥青质及其他高分子物质，无法用于汽油、柴油及航煤。因此渣油必须进一步经过成本昂贵的加工程序，或是赔钱卖出用于舖路，或是由于船用燃料及工业锅炉。
Arab Medium和Arab Heavy 的含硫量也是布兰特的七倍，镍及钒的含量也高出许多，而这两种成份都会减弱炼油催化剂的活性。这也大幅提高了加工的难度及成本。
**价差**
2008年之前，由于对汽油及柴油含硫量的规范日益严格，炼厂纷纷抢购轻质低硫原油作为炼油原料。
当时，全球所有闲置产能都在沙特手上，但全是位于只能生产较重质及含硫量较高原油的油田。
取得轻质低硫原油的难度提高，造成Arab Light升水上扬，而Arab Medium及Arab Heavy等密度较高及含硫量较高的品级，则以贴水卖出，反映出这类原油提炼难度较大的因素。
到2008年年中时，Arab Heavy卖给亚洲炼厂的价格，比起Arab Light每桶便宜8美元以上，到6月时，价差曾短暂触及10美元。
2009年经济衰退时，各种原油的需求大幅下滑，重创了价差水准。到2010年及2011年初，随着全球经济复苏，价差开始再度出现。
从2011年年中起，美国页岩地层生产的轻质低硫原油产量大增，使轻质原油市场达到饱和，而亚洲及中东为提炼较重质原油而新建的炼厂，也陆续运转投产。
2012年时，美国成为在一年时间内石油产量增加最多的纪录保持国。而这些新增加的石油产量几乎全是来自页岩地层的轻质低硫原油。
大幅成长的页岩油产量，逼走了相同数量的尼日利亚及阿尔及利亚轻质低硫石油进口，这些非洲原油现在转而卖到亚洲。
伊朗的石油出口受制裁措施影响而减少，导致重质高硫原油供给趋紧。
理论上，沙特阿拉伯应该能够在第三季为本国石油争取到提价，因为沙特国内的夏季高温，会带动原油消耗达到高峰，以满足发电需求，可用于出口的原油应该会最为紧俏。
但实际情况并非如此，今年来自伊拉克中硫原油、及尼日利亚与阿尔及利亚轻质低硫原油的竞争压力升高，迫使沙特在7月所有品级原油对客户提供更诱人的官方售价，以保住市场占有率。
页岩油的崛起，已经让石油输出国组织(OPEC)的中东及非洲成员国开始形成内部竞争。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 高琦/张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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