《KEMP专栏》美国汽油消费增速料在2017年放缓 受制于诸多不确定性

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月7日 - 美国当前汽油消费增速创下逾10年最快,因价格下跌及经济扩张双重利好引发需求大增。

要帮助油市在2017年恢复平衡,石油输出国组织(OPEC)需依赖美国汽油及其它油品消费持续增长,还需仰仗新兴市场的需求更快增长。

汽油需求取决于美国国内生产总值(GDP)的继续增长,而经济扩张已变得越来越趋向成熟,而且向新政府的过渡也给经济注入一大不确定性。

但汽油需求也有可能受到汽油价格走势的影响,目前汽油价格在逐步上涨而非下滑。

过去两个月,美国汽油零售价较上年同期上涨,为2014年中期油价开始暴跌以来的首次(tmsnrt.rs/2hhZURB)。

2014年至2016年初期间油价大跌对美国汽油消费的影响可能在2017年开始消退。

如此一来,石油输出国组织(OPEC)可能不得不高度仰赖明年馏分油、航煤等其他燃油及新兴市场的需求增长。

**需求提振**

据能源资料协会(EIA)最新预估,2016年汽油日消耗量料增长13万桶左右。

消费增幅已减缓至2015年每日约26万桶的一半左右,但由于基线较高,所以持续增长也意味着燃油需求的潜在力度。

据EIA估计,2015/16年间,消费已跳增近40万桶/日,或复合年率近增长2.2%。

虽然这样的增幅看似不多,但也将是2001/02年以来最快的两年增速。

这三个汽油消费增长异常强劲的阶段,都伴有经济扩张和低能源价格两个特征。

就业增长、休闲出行增多、以及选用大排量汽车,都刺激了能源消费,抵消了所有车型在节能方面的进步。

能源资料协会(EIA)目前预测,2017年汽油消费增长将放缓至只有6万桶/日,虽然这个数据的增幅和基数都可能会大幅修正。

汽油需求预测往往存在很大不确定性,比如2016年年初以来的预测都经过大幅修正。相关图表:tmsnrt.rs/2gk1CnF

但EIA最新公布的汽油消费高频数据显示,9月汽油消费继续以较上年同期超过2%的速度增长。相关图表:tmsnrt.rs/2hi0AGi

美国联邦公路管理局公布的交通流量数据显示,每年汽车行驶里程继续以超过2%的速度稳定增长。相关图表:tmsnrt.rs/2gjQNlB。

目前汽车行驶里程增长速度为2000年以来最快,而2005-2014年期间则增长缓慢甚至下滑。相关图表:tmsnrt.rs/2gjOqiE

**价格反应**

据最新的计量经济学研究显示,汽油消费或许比原先认为的更容易受价格变动的影响。(请参考Coglianese等人2015年论文“Anticipation, tax avoidance, and the price elasticity of gasoline demand”)

“美国汽油消费量一直在迅速回升,”经济学家Christiane Baumeister和Lutz Kilian今年稍早在一份论文中写道。(论文标题为"Lower oil prices and the U.S. economy: is this time different?")

“这种回升在原油和汽油价格于2014年下半年大跌之前早就出现了,但汽油价格的下跌无疑有助于汽油消费量的持续增长。”

国际油价大跌后,美国汽油消费量的增长,对恢复平衡所起的作用虽然不大,但却非常重要。

如果不是因为美国的驾车需求和燃油消费量加速增长,油价的跌幅应该要比实际大得多。(完)