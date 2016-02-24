《KEMP专栏》美国汽油需求对2016年油市前景至关重要

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 汪红英/于春红/张若琪/高琦

路透伦敦2月23日 - 得益于油价下跌和经济增长，美国去年汽油消费增长逾2.6%。(tmsnrt.rs/1WG3inq)

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，以量计算，美国汽油消费增长约24万桶/日，为过去40年最大增幅之一。(tmsnrt.rs/1WG3nHS)

通常而言，汽油消费受增长、就业和收入等宏观经济变量，以及处于驾驶年龄段的人口等人口统计变量的影响较大。(tmsnrt.rs/1WG3vXR)(tmsnrt.rs/1WG3BP6)

而短期油价变动对汽油消费的影响较小。但在价格出现非常大的变动后，汽油消费确实也会发生巨大变化，例如2014年中以来的情况。(tmsnrt.rs/1WG3wel)(tmsnrt.rs/1WG5Py1)

受经济和就业增长以及汽油价格大跌影响，自2014年中以来，驾车出行和汽油消费都大幅增加。

据美国联邦公路管理局(Federal Highway Administration)数据，2015年12月全美公路交通流量较上年同期增长3.5%，创1997年以来最快增速。

美国公路交通增长图表：tmsnrt.rs/1WG3O4T

人们的购车习惯也发生了重大改变，消费者更乐于购买车型更大、更耗油的跨界休旅车，购买量创下纪录高位，同时减少购买更节能的小型汽车。

驾驶里程快速增加及购买车型逐渐改变，完全抵消了依据联邦燃油效率标准各车型燃油效率持续改善所带来的影响。

其结果是去年汽油消费量大增(增长24万桶/日)，是2014年增幅(7.8万桶/日)的三倍，较2013年增幅(16.1万桶/日)高出50%。

就全球范围来说，去年汽油在成品油消费中增长最快，而非中质馏分油，馏分油需求因全球货运放缓及北半球冬季天气温暖而受到抑制。

美国、中国及印度汽油消费增长强劲，2015年这三国占到全球石油需求增幅的逾一半。

石油输出国组织(OPEC)指望便宜的能源价格能持续提振汽油需求，并在2016和2017年帮助油市重新平衡。

但影响汽油需求情势的因素相当复杂，且外界对其了解仍有限，使得预测难度很高。

EIA已向国会要求额外100万美元经费，改善个人车辆及能源消费数据的收集和分析，做为其2017财年的四大战略要务之一(能源部2017财年国会预算请求书第三卷，2016年)。

在此同时，汽油消费是否将以2015年的超高速继续增长，还有相当大的不确定性。

EIA预料2016年汽油消费仅增加7万桶/日，2017年则持平，因节能抵销了经济增长和低油价的影响。(EIA“短期能源展望”报告，2016年2月)

美国(及印度和中国)汽油需求持续增长，是2016年油价前景的单一最重要因素。

鉴于柴油需求低迷不振，汽油价格对于美国和全球其他地区的炼厂利润率而言，已经变得至关重要。

美国-印度-中国的汽油消费对于未来12个月的全球油市供需平衡是极其关键的。

此外，先是年初发生在美国中西部的洪水，然后是1月末的雪灾，这些天气因素导致的生产中断令美国最新出炉的消费数据看起来好坏不一，从而让油市前景更显复杂。

相对较低的燃料价格应当是继续支撑燃料需求以快于均值的速度增长，不过，价格下跌的影响在多大程度上被传递到需求层面，这一点还无法确定。

对于美国和全球经济状况的忧虑已经给所有一切事情罩上阴影，有迹象显示金融陷入困境，成长可能进一步放慢，特别是在商业投资领域。

如果美国经济放缓，汽油需求也将下滑，从而导致油市恢复供需平衡的时间被进一步推后。（完）