《KEMP专栏》美国炼厂加工量创纪录高位 但需求增长暂无需担忧库存

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月2日 - 美国石油炼厂原油加工量处于纪录水平，但成品油库存仍然受控，这要归功于出口强劲以及国内需求旺盛。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，截至5月26日为止的一周，美国炼厂日均加工量为1,750万桶。

与2016年同期相比，日均原油加工量高出逾120万桶；与10年来的季节平均值相较则高出220万桶。

炼厂加工量达到纪录高位帮助美国原油库存较3月底下降3,100万桶，原油库存消化速度快得多，而且比每年通常的时间来得更早。

然而，尽管有人担心加工量创纪录或导致待售油品增加，但汽油和柴油库存的变化情况看来仍与季节常态一致。

部分原因在于出口强劲，主要是对中美洲、南美洲和加勒比海沿岸市场的出口，这些地区炼厂设备老旧及效率低下，因而难以满足消费者与日俱增的需求。

美国炼厂则增加马力以满足上述这些地区的需求，不单只是因应美国的需求。

5月26日止当周，美国炼厂和贸易商出口汽油64万桶/日，以及接近纪录高位的125万桶/日馏分油。

根据对EIA数据的分析，目前美国的燃料油消耗量也接近或来到纪录高位水准。

向美国国内消费者所供应的汽油，在上周创下980万桶/日的纪录高位，较上年同期增加了大约33万桶/日。

馏分油供应平均为410万桶/日，远高于2016年水准，但仍低于2007年创下的纪录水平。

**新计算方法**

从2016年8月底开始，EIA引入了一个更加准确的新方法计算出口，并对每周汽油和柴油消费做出预估。

新计算方式采用从美国海关那里获得的实时信息，来预估当前的每周出口数据，而之前的计算方法是依赖滞后两个月的模型来得出预估数值。这可能导致对国内消费的预估从根源上就是错的。

因此从严格意义来说，2016年8月前后的消费预估数据没有可比性，但可以用来自美国统计局(U.S. Census Bureau)的可靠月度出口数据反过去对旧数据进行修正。

修正后的数据显示，自3月以来汽油和柴油的消费均处于较高水准。

汽油和馏分油需求的增加与月度综合数据相符。数据显示，3月汽油和馏分油消费强劲上升，逆转1月和2月相对疲弱的趋势。

尽管加工率大幅提升，但国内外市场对燃料的强劲需求，才是美国炼油利润维持良好势头的原因。

虽然加工率大大提高，但2017年第二季美国大部分地区的炼油利润与2016年同期相比几无变化。

据EIA，自2016年初以来，美国炼厂已将常压原油蒸馏产能提高了近50万桶/日。

建造和扩大原油炼厂的成本高昂，因此一旦这些炼厂投产，就会激励对这些炼厂的使用，以开始收回成本。

美国炼厂效率整体优于欧洲竞争对手，当然也远胜拉丁美洲炼厂。

由于邻近德州、新墨西哥州与北达科他州的原油产地，且与主要燃料客户的距离，比欧洲与亚洲供应对手来得近，美国炼厂交通成本也较低。

因此美国炼厂在抢占大西洋海盆其他较弱小且较缺乏弹性对手的市场份额方面，占据了有利地位。

由于进入供应链的燃料规模庞大，因此绝对存在国内或出口市场饱和的部分风险。

但炼油利润的弹性，显示外界认为目前风险并不高，也让炼厂持续有刺激因素将产量维持于纪录水准。(完)