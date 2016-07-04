《KEMP专栏》对冲基金对美国炼厂说：请多炼柴油少炼汽油

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 艾茂林/蔡美珍/刘秀红/张涛

路透伦敦7月4日 - 对冲基金和其他基金经理人押注，柴油和取暖油将在今年下半年取汽油而代之，成为美国炼厂的主要利润来源。

炼厂们在过去18个月将汽油产量扩到最大，而将柴油生产降到最低，这样的策略的回报不菲。然而这一切即将悄然生变。

截至6月中旬，对冲基金积累起来的取暖油期货和期权净多仓规模，达到2014年7月油价开始大跌以来最大。(tmsnrt.rs/29hypaC)

与此同时，对冲基金的汽油合约净多仓规模，却是过去10年来最小之一。(tmsnrt.rs/29dQy66)

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，截至6月28日当周，出现了一些针对上述仓位的获利了结。

但暂时而言，取暖油的大量多仓和汽油空仓，从根本上来讲仍是毫发未损。

今年年初时，对冲基金看空取暖油而看多汽油，但从3月以后，这个立场开始对调。

对冲基金立场转换之际，柴油的炼油利润明显提高，而汽油的炼油利润则下滑。

10月柴油的炼油毛利率目前为每加仑0.35美元，汽油则仅有0.23美元。(tmsnrt.rs/29dQLpE)

尽管汽油的使用量创纪录高位，炼油业者仍苦于消化1月及2月累积的过剩库存。

即使算进当前创纪录的需求速度，汽油库存仍接近10年来的最高水位。(tmsnrt.rs/29hyyLk)

目前汽油库存相当于24.6天的消费量，低于1月底时的29.2天，但仍远高于去年同时期的22.7天，以及10年平均值22.9天。

与之形成对比的是，年初形成的巨量柴油库存过剩局面，已在过去两个月中稳步消减。(tmsnrt.rs/29hzejA)

柴油库存已从年末岁初的相当于50天消费量降至39.3天规模，只不过仍要大大高于去年此时的34.5天以及10年均值31.9天。

夏季驾驶高峰季中，汽油库存通常会下降，而柴油库存会增多，皆是因为炼厂大力生产汽油的同时，也生产出了较多以副产品形式存在的馏分油。

但今年有所不同，汽油库存鲜见下降迹象，倒是柴油库存却显现出不同于往常的季节性下滑。

这种反季节性的库存动向表明，一旦夏季驾车旺季结束后，美国市场料将有过剩的汽油，而柴油或显不足。而利润率正在相应调整。

对冲基金和期货价格也在预计，继2015/16冬季一反往常的疲弱需求表现之后，2016/17冬季的柴油需求料将更为强劲。

导致2015/16年北美部分地区冬季异常温暖的厄尔尼诺(圣婴)现象，目前正在让位于拉尼娜(反圣婴)现象。

今年的冬天不太可能重现去年冬季异常温暖的情况，这将会增加取暖油的消费。

如果美国和全球经济设法躲过衰退，柴油需求预计也会因货运市场的最终复苏而得到提振。

货运市场目前保持疲弱，但美国制造商、分销商和零售商似乎终于开始控制住过多库存，预示情况终将改善。

汽油与柴油利润的重新调整，似乎在供应、需求和库存等方面具有坚实的基础。

对冲基金部位大量集中是一大问题。如果这些部位试图同时解除，则市场容易受到冲击。

由于对冲基金已经十分看空汽油和看多取暖油，而且利润已经发生明显变化，所以现在的风险是，当这些基金试图了结部分获利的时候，利润将会萎缩。

获利回吐似乎在6月最后一周已经开始，但仍可能持续一段时间。(完)