《KEMP专栏》美国炼油商不惧汽油过剩坚持生产

2014年3月24日，资料图为凯雷集团旗下位于美国费城的一座炼厂。 REUTERS/David M. Parrott

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

* 图表1: tmsnrt.rs/29PsarD

* 图表2: tmsnrt.rs/2a1LXrh

* 图表3: tmsnrt.rs/2a1M1HA

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月21日 - 过去两个月石油市场一直担心，由于利润每况愈下以及汽油库存日益增加，美国炼油商可能会减少原油加工量。

但目前为止鲜有迹象表明，汽油过剩以及汽油价格大幅下滑导致美国炼油商真的出于经济考虑而自愿减产。(tmsnrt.rs/29PsarD)

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，过去四周美国炼油商日均加工原油1,670万桶，与2015年同期持平。

美国东岸炼油商每日原油加工量较上年同期减少7万桶，或6%，至110万桶。

而中西部地区的原油日加工量则较上年同期猛增2.5万桶，或0.7%，达到370万桶。

而美国最大炼油区--墨西哥湾地区的原油日加工量基本与上年同期持平，为870万桶。

理论上讲，通过投资新的蒸馏装置及去瓶颈化，炼油商今年或已加工了更多原油。