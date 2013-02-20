（更正）《Kemp专栏》美国炼厂业务重点向出口拉丁美洲转移

(更正: 因英文原文有误,删除第二个小标上方第四段有关出口限制的表述)

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月18日 - 多数分析师笔下的美国燃油市场仍像是封闭的体系,炼厂进口原油以满足国内需求,在夏季驾驶高峰期从欧洲额外进口一些汽油满足需求.

不过这种模式早已不能正确反映该体系的运作.

对于美国炼厂的利润和燃油价格而言,中南美洲的客户至少和中西部以及东岸客户一样重要.纽约港以及纽约以南数千英里发生的事情,对美国汽油和取暖油价格同样有影响.

孤立地分析北美汽油和柴油市场越来越没有意义.美国炼厂已成为联系日益密切的半球范围内的中心,俄亥俄州哥伦布的油价,会受到智利的柴油需求,或者墨西哥的汽油需求的影响.

**出口市场**

据能源资料协会(EIA),现在美国炼厂生产的燃油中,每天有逾300万桶出口,半数输往中南美洲以及加勒比海地区.

美国墨西哥湾沿岸大量炼厂越来越依赖海外市场,以抵消国内需求下降.同时拉丁美洲国家进口越来越多的美国汽油和柴油,因为他们自己的炼厂难以满足增长的消费,以及更严格的燃油规格.

这种演变很剧烈.在不到十年时间,墨西哥湾炼厂的业务已经从为美国市场生产汽车使用汽油和家用取暖油,转向生产燃油出口.

2005年,美国每日消耗近2,100万桶汽油、柴油、燃料油和其他精炼油品.日出口量仅仅超过100万桶.

到2012年,美国国内消耗量下降10%,但出口增长两倍至每日逾300万桶,向拉美和世界其他地区的出口各占一半.

据EIA资料,美国炼厂目前每日出口逾100万桶家庭取暖油和车用柴油,运往墨西哥(10-20万桶/日)、智利(10万桶/日)、巴西(10万桶/日)和其他地区.

美国炼厂每日也出口逾40万桶汽油,多数运往墨西哥(20-30万桶/日),并向中美洲和加勒比海地区出口数量较少的丙烷和丁烷.

美国仍旧严格控制原油出口,但对出口精炼油品并无限制.

美国炼油商甚至可以出口在精炼过程生成的液化炼厂气(LRG).

这项产品大多被装上油轮,通过巴拿马运河运往中美洲和南美洲的西岸,这已经成为巴拿马运河本世纪以来运输量成长最快的业务之一.

美国炼油商一向都会不时出口至拉丁美洲,例如乾旱气候导致水力发电量减少,迫使拉美国家要依靠柴油发电,或是天然气供应短缺的时候.

但在过去五年,出口已成为美国炼油商固定业务的一部分.

**最划算的选择**

1950-80年代期间,南美各国都尝试过完全靠国内炼油商来满足自身燃料油需求,旨在推动进口替代工业化(ISI),并降低万一遭到军事封锁和禁运的冲击.

经济自由化和商品荣景令燃料油消耗量大幅增加.但南美国内炼油厂的供应却未相应增加.有关精炼燃料油中含硫量的限制也愈发严格,虽然仍没有欧洲和北美那么严格.

因此,拉丁美洲老旧炼厂愈发难以生产出足够的清洁汽油和柴油来满足国内需求.

要建起新的综合性炼油设施,能够加工多种品级原油,具有完整加氢脱硫和流化催化裂化设备,生产优质燃料油,需要巨额投资.

受到国家管制的拉丁美洲燃料供应商,既没有诱因,也缺乏资本,在新产能上投资数十亿美元.向美国墨西哥湾沿岸先进炼厂购买清洁汽油,要来得比较容易.

根据OPEC资料,好几个拉美炼油厂预定2016年前扩充,日均炼油产能将增加数十万桶,尽管炼油厂项目持续遭遇误期问题.

除此之外,拉美地区还急切需要更多升级产能,从重油中提取出更多汽油和柴油,并增加脱硫、提高燃油性能的下游加工产能.

如果不增加升级和加工装置,拉美炼油商就很难与美国墨西哥湾地区的对手相竞争,从北美进口汽油和柴油的成本将继续低于本地生产.(完)

(编译 王丽鑫/王翔琼/梁睿雪; 审校 李爽/蔡美珍)

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