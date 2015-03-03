《KEMP专栏》过时政策害苦美国页岩油商 眼看油价反弹却难受益

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月2日 - 美国限制原油出口的过时政策，使页岩油生产商比以往任何时候都更受伤。

出口管控使美国国内成为全球石油供应过剩最严重的地方。

这使中东和其他地区的石油生产商成为该政策的主要受益者，由于出口限制，他们可以享受到更高的国际油价。

虽然国际油价自1月中以来上涨，但美国页岩油生产商几乎不能从中受益。

自1月13日触及近来的低点以来，指标布兰特原油已经上涨约16美元。但页岩油价格是与美国西德克萨斯中质油(WTI)挂钩，后者在同期仅上涨了4美元。

1月中时，德州和美国北达科他州的页岩油生产商公布的价格分别较国际指标价格低约4.50和17美元，到2月底时，差距已经分别扩大到16和29美元。

井口价格被拉低到只有页岩油最高产地区、产量最高的油井才能盈亏平衡。

布兰特与WTI价差扩大带来的一个后果就是，石油市场供应面调整的整个负担将继续由美国页岩油生产商承担。

一些分析师曾质疑，该价差的扩大是否会鼓励美国生产更多页岩油，从而推迟石油市场必要的再平衡。

但从价格走势来看，全球油价上涨尚未改善美国页岩油生产商的售价和收入。

相反，美国石油生产商还被迫减产，因为它们无法在出口市场大举竞争。

价格下滑凸显出口管控制度引起的市场扭曲，以及它在就业岗位、税收和石油生产方面给美国石油业造成的损害。

取消出口管控可能仅会使美国生产商的售价每桶提高几美元。但目前对页岩油领域的大部分企业而言，这几美元正是盈亏的关键。

取消过时的出口禁令，是使美国页岩油生产商得以在全球石油市场公平竞争、保护就业以及促进能源安全的唯一途径。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 王丽鑫)

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