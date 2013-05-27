《Kimberley专栏》日本市场动荡无损“安倍经济学”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 隋芬
路透伦敦5月24日 - 日本市场周四的事件，虽然富有戏剧性，但可能会被证明是一次释放，并最终支持日圆兑美元出现又一轮下跌。
汇价跌至105是不能排除的。
日股日经指数.N225周四暴跌7.3%给投资人带来痛苦，迫使大量仓位遭到清算，但它不会打乱日本政府的经济政策。
这次暴跌也应放在之前大涨的背景下来看。日经指数从去年11月13日的8,619.45点到周四盘中所及高位15,942.60点，飙升将近85%。
大跌实际上可能吸引到寻找低位入手的海外买家，这转而又会创造美元兑日圆的需求。
日本现有的财政和货币政策已经造成日圆贬值的效果，基于这种政策将会维持的假设来买进以日圆计价的日本股票，就需要卖出日圆来加以对冲。
如果日经指数恢复涨势，但涨势被日圆贬值所侵蚀，那么押注它上涨就是毫无意义的。
日本内阁官房长官菅义伟周四称，日股大跌不会阻碍首相安倍晋三的经济政策，也不会改变这些政策对于经济的影响。
而日本公债收益率大涨，也不会造成日本央行改变其政策路径。
日本投资者也可能把美元兑日圆下滑且美国收益率上升，视作增持美国公债仓位的机会。
10年期美国公债收益率周四升至2%上方，为3月12日以来最高，此前美联储主席贝南克暗示可能在未来某次会议上缩减刺激措施。
美元兑日圆周五仍交投在101.70日圆附近，周四亚洲早盘在日经指数暴跌之前处在103.50上方，现在或许是逢低买进美元的良机。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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