《Kimberley专栏》铁矿石前景黯淡 澳元魅力将随之失色？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 李婷仪/龚芳
路透伦敦8月19日 - 澳元兑美元AUD=可能下滑，因为高度仰赖对中国出口大宗商品的澳洲经济，面临铁矿石及煤炭价格下滑之苦。
澳洲央行在周二公布的最新政策会议的会议记录提到了价格的下滑。
央行说，“从历史标准来看，澳元仍然偏高，特别是有鉴于一些关键大宗商品价格明显下滑。”
澳元兑美元从3月底以来波动在0.92-0.95的区间，但年内迄今上涨约5%，最新报在0.9335。
交易员常把澳洲及澳元视为中国的替代对象。
很大程度上而言，澳洲经济已打上中国的烙印。根据澳洲资源及能源经济局数据，2012-13年度澳洲大宗商品出口有高达52%是销往中国。
中国快速增加吸纳澳洲整体出口的情况到2013-14年度仍然持续。
然而，天际乌云可能浮现。
澳洲是全球最大的铁矿石出口国，也日益仰赖中国这个铁矿石买家。
但上海螺纹钢期货周一触及记录最低点，中国主要城市7月房价环比下跌0.9%，而且是连续第三个月下跌,反映出需求疲软前景。
浏览中国房地产价格图表：link.reuters.com/fab27v
浏览路透最新对铁矿石价格预估的调查图表：link.reuters.com/juq99t
售价是否仍然高到可令澳洲铁矿石出口商满意，这点尚存争议，但至少中国7月铁矿石进口仍然增加。
然而，中国7月铜及煤炭进口则分别较上月下降2.9%及8.1%。
身为澳洲煤炭第二大出口国的中国对无烟煤的需求一旦减少，恐将对澳洲造成很大的问题；澳洲是全球最大的焦煤(炼钢用)出口国，以及全球第二大动力煤(发电用)供应国。
路透专栏作家Clyde Russell引述顾问公司CRU数据指出，澳洲两大产煤州--新南威尔士州及昆士兰州产煤的成本分别为每吨63美元及60美元。
作为亚洲指标的澳洲纽卡斯尔港(Newcastle)现货动力煤价格GCLNWCWIDX周二约为每吨69.88美元，这虽然提供了些许缓冲，但事实上今年现货价格已然挫跌近19%。
参阅澳洲采煤及出口相关图表，请点选：link.reuters.com/fez55t
值得留意的是，据中国国家统计局上周五的数据，中国7月发电量增幅较上月放缓。
如果中国对澳洲能源出口需求衰退，甚至只归于稳健，而价格却让澳洲大宗商品出口商难以接受的话，这对澳洲经济乃至澳元来说，都不是个好消息。 (完)
(译文审校 杜明霞/朱晓军)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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