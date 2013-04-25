《Kimberley专栏》加元或随原油价格一道下跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 王丽鑫
路透伦敦4月24日 - 未来几个月加元兑美元可能进一步走软，因加拿大经济基本面以及该国丰富的自然资源价格，对加元的支撑作用都下降。
支持强势加元的论点已不再那么有力。
全球对加拿大自然资源的需求，是加元需求的主要动力，但是连中国进口商品的需求都在放缓，使支撑的力量可能减弱。
加元上周下跌1.2%，因全球大宗商品价格疲软，而加元兑美元自1月中以来就一直处于平价水准下方。
油价下跌的影响尤其明显。
2013年第一季，Western Canadian Select(WCS)原油平均售价为每桶67.19美元，较上年同期低12%。
指标西德克萨斯中质原油(WTI)平均售价为每桶94.35美元。
若每桶27美元的价差持续，按照WTI周三接近每桶90美元的价格，意味着WCS原油价格将低于萨斯喀彻温省预算中假设的75.29加元(73.24美元)。这个加拿大西部省份高度依赖资源收入。
萨斯喀彻温省毗邻的阿尔伯塔财政当局3月7日称，加拿大原油大幅贴水，令阿尔伯塔省连续第六次赤字。
这些因素看来都无法对加元构成支撑。
此外，加拿大经济已经难以应对外国市场疲软，以及加元走强的问题。
加拿大央行在4月17日将2013年经济增长率预测从2%下调至1.5%。
而在4月18日，加拿大央行总裁卡尼仍然警告，若加拿大与房市相关的家庭债务增速不放缓，可能提早升息。
低利率带来加拿大楼市繁荣的同时，也令家庭债务激增。
不过周五的数据显示，3月加拿大通胀率放缓至1%，相当于加拿大央行目标2%的一半。
或许由于物价数据温和，以及加拿大央行下调增长预测，令卡尼的语气有所改变，他在周二表示觉得没有提前升息的压力。
加拿大收紧货币政策的机率只会下降，即便家庭债务仍然接近纪录高位。
无疑卡尼将辩称他的立场没有改变，因他认为加拿大正见到“家庭债务和楼市的各个层面正转变成良性的循环”，然而很难不由此认为他的语气软化。
若交易商认为加拿大前景不像他们此前认为的那么乐观，未来几个月加元兑美元或有跌回1.04加元的空间，为2012年6月以来首现。加元兑美元周三在1.0260加元左右交投。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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