（更正）《Kimberley专栏》中国经济回升可望提振澳元等货币 但日圆将是输家

(更正:因有误,内文第五段改为"澳洲是向中国输出原物料的重要出口国",非"澳洲是中国重要的原物料出口国";内文第七段改为"澳洲的额外利多",非"澳元")

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍

路透伦敦11月12日电---中国预期将达成其2012年经济成长目标的声明,可望提振商品相关货币及其他货币,然尽管中国经济扩张,日圆看来会是输家.

中国国家发展改革委员会主任张平周六表示,今年经济增长可以保持在7.5%以上,完全有信心实现今年的目标.

周五的数据显示,中国经济的反弹正积聚动力.今年前10个月固定资产投资成长20.7%;10月工业生产增幅超乎预期.

周六数据显示,中国10月铁矿石进口较上年同期成长13%,且自8月以来一直稳定攀升.中国为全球最大的钢铁消费国.

交易员或许认为这对澳元来说是利多消息,因为澳洲是向中国输出原物料的重要出口国.

产业消息人士表示,中国并料将恢复收储铜和铝等一些基本金属,向受到疲弱需求所累的国内炼厂买进.

如果这有助于让铝和铜的价格筑底,交易员或许会视为澳洲的额外利多,对重要铜出口国智利和其货币披索而言,肯定是一大利多.

中国基础建设投资可望促进机械和科技的进口,德国和美国将为受惠国,其他像是新加坡、韩国和台湾等亚洲经济体也将受惠.

这可能促使交易员将看好坡元、韩元及台币会再度走强.

欧元区金融危机及投资者对美国财政悬崖的担忧,意味着欧元或美元.DXY将难以从中国经济成长中直接受惠.

至于出口导向的日本及其货币日圆,可能是较明显的输家,政治因素会盖过中国经济回升的影响.

领土争端最终可能成为中日经济关系的持续阻力.举例而言,日本汽车厂商已公布在中国的销量锐减.

这使得交叉盘交易前景大有可为.

交易员可能会决定卖出日圆买进其他货币,像是澳元、坡元、台币、韩元及智利披索,以便更能受惠于中国经济的扩张.(完)

--译文审校 隋芬

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