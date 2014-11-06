《Kimberley专栏》欧洲央行内部意见不合 为欧元下跌吹响号角

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫
路透伦敦11月5日 - 认为欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的管理方式惹怒了央行委员的观点，是欧元兑美元EUR=应会下滑的又一个原因。
欧洲央行让公众看到内部分歧的时候较少。当欧元区面临诸多经济挑战时，存在分歧这一事实本身就会削弱对欧元的信心。
一名经常参加欧洲央行月度政策会议的消息人士对路透称，德拉吉“面前摆着三部手机，时不时发短信，或出去接打电话。”
说到政策问题，消息人士称至少七名，最多可能有10名央行委员反对在通胀率进一步低于央行目标时实施美国式的量化宽松。欧洲央行的通胀目标为略低于2%。
据称，德拉吉需要与各成员国央行总裁进行更多讨论，并更加努力就量化宽松达成共识。简而言之，德拉吉需要打电话，但可能不该在在管委会会议上打。
至于欧元，在欧洲央行气氛仍然不和谐时，还是适合报以大拇指向下的表情符号。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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